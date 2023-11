Turismo, alleanza fra Bit Milano e Welcome Travel Group

Alleanza fra due eccellenze del turismo, Bit Milano e Welcome Travel Group, una sinergia strategica che sottolinea ancora una volta la forza attrattiva del brand Bit Milano che si unisce a quello del network nazionale leader della distribuzione organizzata con 2500 agenzie di viaggio affiliate, in una importante partnership per l’edizione 2024 della Borsa internazionale di Turismo. Welcome Travel Group organizzerà infatti la Convention nazionale che richiamerà nelle giornate della manifestazione, in programma all’Allianz Mico Milano dal 4 al 6 febbraio 2024, oltre 1600 agenti di viaggio e i partner commerciali del network.

Sul podio, quindi, da una parte Welcome Travel Group che vanta la partecipazione azionaria dei due leader nel settore dei viaggi organizzati Alpitour World e Costa Crociere e, dall’altra, Bit organizzata da Fiera Milano, leader in Italia e uno dei principali operatori integrati a livello globale nel settore fieristico e congressuale.

L’idea di stringere una partnership, ora diventata realtà, è nata nell’ultima edizione di Bit, durante la quale Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group, aveva dichiarato che l’edizione 2023 gli aveva ricordato gli anni migliori dell’industria turistica. "Milano rappresenta la capitale del business in tutti i settori e il turismo non può essere un'eccezione a questa centralità. In un Paese a vocazione turistica come il nostro, riteniamo che Bit sia lo scenario più ambito a livello internazionale per questo settore - spiega Adriano Apicella -. È il contesto ideale per incontrare i nostri agenti di viaggio insieme a tutti i partner commerciali durante la nostra Convention annuale. Per ora, preferiamo mantenere discrezione sulla straordinarietà di quest'evento, ma possiamo anticipare che ci saranno momenti di eccezionale condivisione professionale, affiancati da serate celebrative, di grande relazione e intrattenimento. Bit non sarà solo il contesto, ma anche coprotagonista e un megafono internazionale per la nostra Convention 2024."

“La sottoscrizione dell’accordo decreta Bit Milano quale piattaforma relazionale più importante nel mondo del turismo – afferma Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano – ma anche hub di condivisione e conoscenze con un palinsesto di convegni che vedono la partecipazione di università, istituzioni ed esperti di statura internazionale”.

Bit infatti confermerà anche nell’edizione 2024 la sua formula unica, con un’offerta dedicata ai viaggiatori e agli operatori del turismo proponendo un panorama completo sulle destinazioni e sui trend del settore. Un concept che si è evoluto negli anni anticipando le nuove tendenze del mercato senza dimenticare l’utilizzatore finale.

Tutte le informazioni su bit.fieramilano.it