Chi sono gli uomini più ricchi d'Italia? Ecco la classifica di Forbes

Si mantiene stabile, rispetto ai numeri diffusi a inizio anno, il numero di italiani super miliardari inseriti nella classifica redatta da Forbes: sono per la precisione 51 su 2.668 in tutto. Lievemente in calo, invece, il patrimonio registrato a fine 2022. A livello mondiale Bernard Arnault, fondatore, chairman e ceo di Lvmh, raggiunge la vetta (180,5 miliardi di dollari di patrimonio) scalzando Elon Musk (secondo con 162,9 miliardi di dollari). Jeff Bezos di Amazon (109, 9 miliardi) viene superato al terzo posto dal chairman del gruppo Adani Gautam Adani.

Gli italiani

Primo posto in Italia per Giovanni Ferrero, amministratore unico della celebre industria dolciaria (patrimonio di 35,3 miliardi di dollari), che sale dal 40° al 30° posto nella classifica mondiale rispetto a inizio 2022.

Subito dietro Giorgio Armani. Lo stilista e fondatore della ominima casa di moda ha visto ridurre il proprio patrimonio negli ultimi anni: dagli 8,9 miliardi del 2020 ai 7,7 del 2021, fino ad arrivare agli attuali 6,6. Il secondo posto in Italia corrisponde alla posizione 356 nella classifica mondiale (a inizio anno era alla 323).

Terzo posto per Silvio Berlusconi. Il patrimonio in crescita nell'ultimo anno (7,6 miliardi di dollari rispetto ai 5,3 del 2020) è calato nel corso del 2022, attestandosi sui 6,5 miliardi: rispetto a qualche mese fa (posizione 327) scende al posto 385 della classifica di Forbes.

La proprietaria dell'azienda farmaceutica Menarini Massimiliana Landini Aleotti resta al 4° postoi in Italia. Il patrimonio di 5,3 miliardi, in calo rispetto ai 9,4 registrati a inizio anno, comporta il passaggio dalla posizione 256 alla 479.

Il figlio di Enzo Ferrari Piero, vice presidente e proprietario del 10,2% dell'azienda fondata dal padre, oltre che presidente del gruppo Ferretti (società produttrice di yacht di lusso) vede diminuire il patrimonio da 5,5 a 4,8 miliardi, ma sale in classifica dalla posizione 705 alla 558.

Al sesto e al settimo posto in Italia Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, che guidano il celebre colosso della moda: con un patrimonio di 4,5 miliardi, si trovano rispettivamente alla posizione 601 e 603 della classifica Forbes.

Sergio Stevanato, presidente dell'omonimo gruppo che si occupa di produrre fiale di vetro per medicinali, specie per i vaccini, sale dagli 1,9 miliardi di inizio anno agli attuali 4,4: da 29esimo in italia arriva all'8°posto, mentre a livello mondiale occupa la posizione 626.

Nono Giuseppe De'Longhi, presidente dell'omonima società produttrice di elettrodomestici: con un patrimonio di 4 miliardi, raggiunge la posizione 683 al mondo

Augusto e Giorgio Perfetti sono al 10° posto. Pur non essendo più coinvolti direttamente nella gestione del gruppo Perfetti Van Melle, che controlla i marchi Mentos, Chupa Chups e Golia, oltre che Brooklyn, Vigorsol e Happydent, hanno un patrimonio di 3,9 miliardi che fa occupare loro la posizione 704.

Undicesima piazza, a parità di patrimonio rispetto ai fratelli Perfetti, per Luca Garavoglia, presidente di Campari (719esima posizione nal mondo). Gustavo Denegri, presidente di DiaSorin, società produttrice di reagenti utilizzati negli anni di Covid, ha un patrimonio di 3,7 miliardi di dollari (761 al mondo).

Prima Betetton in classifica risulta Giuliana: con un patrimonio di 3 miliardi è alla posizione 17 in Italia e alla 952 al mondo. Posizione 25 per John Elkann: con un patrimonio di 2 miliardi, l'Ad di Exor raggiunge il 1.452mo posto al mondo. L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, grazie al controllo di Saras, raggiunge la posizione 30 in Italia e la 1.781 al mondo (1,6 miliardi di dollari di patrimonio).