Indagine Ue contro Google, Mountain View si difende: "Milioni di utenti a rischio"

La Commissione Ue ha aperto un procedimento contro Google per una potenziale violazione del Digital Markets Act (Dma), un regolamento dell'Unione Europea che ha lo scopo di rendere i mercati digitali più equi e competitivi. Nel dettaglio, la multinazionale tecnologica americana specializzata in tecnologia informatica avrebbe declassato i contenuti degli editori di media nei risultati di ricerca.

Di cosa si tratta

Il procedimento aperto dovrà quindi valutare se Google applica condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie do accesso ai siti web degli editori su ricerca Google come previsto in maniera obbligatoria dal Dma. Nel mirino di Bruxelles c'è la " politica sull'abuso della reputazione dei siti " di Mountain View per contrastare le pratiche che, secondo l'accusa, manipolerebbero il posizionamento nei risultati di ricerca. La Commissione ha evidenziato che Google, secondo questa policy, starebbe declassando i siti web e i contenuti dei media e di altri editori nei risultati di ricerca quando tali siti web includono contenuti di partner commerciali.

Quali sono i rischi

Qualora fosse davvero provato che Google si è resa protagonista di un comportamento non conforme, sarà informata Alphabet delle conclusioni preliminari e spiegherà le misure che intende adottare o che Alphabet dovrebbe adottare per rispondere alle criticità rilevate. Le indagini dovrebbero finire entro un anno. Google rischia delle multe molto salate che arrivano fino al 10% del fatturato mondiale e al 20% in caso di recidiva.

La risposta di Google

" L'indagine annunciata oggi sui nostri sforzi anti-spam è fuorviante e rischia di danneggiare milioni di utenti europei. E l'indagine è infondata: un tribunale tedesco ha già respinto un ricorso simile, stabilendo che la nostra politica anti-spam era valida, ragionevole e applicata in modo coerente ": a scriverlo è il responsabile scientifico di Google Search, Pandu Nayak, sul blog del colosso tech commentando l'apertura di un'indagine da parte della Commissione europea nei confronti di Mountain View.

" La politica anti-spam di Google -ha aggiunto - è essenziale per contrastare le ingannevoli tattiche pay-for-play che degradano i nostri risultati. Search Google è progettata per mostrare risultati affidabili e siamo profondamente preoccupati per qualsiasi tentativo che possa danneggiare la qualità dei nostri risultati e interferire con il nostro posizionamento sui siti web" .