Le salsicce vendono più delle macchine: Volkswagen celebra il suo nuovo record

In casa Volkswagen c'è ben poco da sorridere in questo periodo con gli utili che nel 2024 sono crollati del ben 30% e una flessione nelle vendite specialmente in Cina. Il colosso tedesco con sede a Wolfsburg, però, ha da poco registrato un record per aver venduto con successo un prodotto differente ma che porta il suo marchio, ossia i currywurst, delle salsicce che sono sempre più apprezzate e acquistate come mai in passato.

Più wurstel che auto

Nel dettaglio, i "Currywurst Volkswagen" hanno totalizzato oltre 8,5 milioni di vendite nel 2024, in pratica ben 200mila salsicce in più rispetto al record già ottenuto l'anno precedente. Conti alla mano sono stati superati gli oltre cinque milioni tra auto e furgoni venduti nel 2024, un anno in cui gli acquisti complessivi dei mezzi hanno registrato -2,3%. L'azienda ha attribuito il record dei suoi wurstel a nuove varianti come la salsiccia per hot dog lanciata nel 2021 che l'anno scorso è stata venduta in circa due milioni di unità. Ma i numeri di questo boom non sono casuali e affondano le loro radici profonde anche negli anni della pandemia con vendite comprese tra 6,5 e sette milioni nel 2020 e 2021.

"Celebriamo un nuovo record"

A dare la notizia sul proprio profilo Linkedin ci ha pensato Gunnar Kilian, direttore delle risorse umane della Volkswagen. " Con oltre 8 milioni di salsicce Volkswagen Genuine Curry vendute, celebriamo un nuovo record di vendite. Ma non ci adagiamo sugli allori: il nostro prossimo colpo di stato al currywurst è già in lavorazione!", ha dichiarato, spiegando perché è così apprezzato. " Il currywurst Volkswagen è stato a lungo più di uno spuntino: è un cult! Il numero di parte originale dell'azienda e lo status di bestseller internazionale lo dimostrano più che chiaramente" . Kilian ha poi aggiunto che il team "li ha resi un'icona globale e ora stiamo facendo un ulteriore passo avanti. Qual è il prossimo passo? Restate sintonizzati!"

Le polemiche politiche del 2021

Eppure, questo alimento così ricercato dagli appassionati fu messo al bando da una mensa Volkswagen di Wolfsburg in grado di scatenare un putiferio in tutta la Germania nel 2021: fu celebre la reazione dell'ex Gerhard Schröder che senza mezzi termini dichiarò che se si fosse trovato " nel consiglio di sorveglianza della Volkswagen, una cosa del genere non sarebbe mai accaduta ", alimentando un dibattito sul consumo di carne nelle aziende.

Soltanto nel 2023 Volkswagen eliminò il divieto di mangiare currywurst nella mensa in questione. Questo prodotto nacque nel 1973 e si trova anche in numerosi supermercati della Bassa Sassionia: la sua produzione avviene nella macelleria dello stabilimento Volkswagen Service di proprietà della fabbrica.