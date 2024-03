Quattro alti dirigenti di X citano Musk per 128 milioni di dollari

Elon Musk citato da quattro dirigenti Twitter per 128 milioni di dollari. Tra questi c’è l'ex Ceo Parag Agrawal. La notizia è stata riferita dal Wall Street Journal. A contestare il capo di X sono l'ex CEO, CFO, capo legale e consigliere generale i quali hanno protestato per l'affermazione di Musk che affermava di avere motivo di licenziarli. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Chi ha citato Musk

Tra i dirigenti che hanno citato Musk troviamo l'ex Ceo Parag Agrawal. Gli altri querelanti sono Ned Segal, ex direttore finanziario di Twitter; Vijaya Gadde, il suo ex responsabile legale; e Sean Edgett, il suo ex consigliere generale. Secondo i dirigenti Elon Musk lo avrebbe licenziati citando negligenza grave e dolo, cosa che negano. I soggetti in questione hanno guidato l'azienda durante il lungo processo di acquisizione, in cui hanno fatto causa al miliardario dopo che Musk aveva cambiato idea. Nella loro denuncia, gli avvocati dei dirigenti ex-Twitter hanno affermato che dopo che Musk si impegnato in un accordo per comprare Twitter, ora X Corp., per $ 44 miliardi, si è vendicato contro questi dirigenti personalmente, e ha cercato di recuperare alcune delle sue spese "rifiutandosi ripetutamente di onorare altri chiari impegni contrattuali."

Articolo in aggiornamento