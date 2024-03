Yacht, ville, negozi: Fincantieri scommette sul lusso made in Italy con Operae Interiors

Novità nel lusso made in Italy. Da uno spin-off di Fincantieri ha debuttato ufficialmente a Milano Operae Interiors, società controllata per l’85% da Marine Interiors (filiale del gruppo Fincantieri specializzata negli interni per navi da crociera) e per il restante 15% da soci privati. L’azienda, costituita ufficialmente nel 2023 e operativa nelle quattro sedi di Treviso, Milano, La Spezia e Ronchi dei Legionari (dove sorge un’area per il mock-up di 2.500 metri quadrati), si propone come nuovo player italiano dell’interior design di lusso.

Dall’arredamento di fascia alta per gli yacht al settore residenziale, passando dall’hospitality e infine i negozi, Operae Interiors si è già aggiudicata 55 progetti in 10 nazioni. Un inizio ruggente che si traduce per il momento in 13 milioni di euro di ricavi previsti nel primo anno di attività. E, soprattutto, un’attività quasi interamente a chilometro zero. Gli oltre 500 fornitori di Operae Interiors, infatti, sono per il 90% italiani e il 75% si concentra nell’area del nord-est. Un’impresa dunque che parla e produce solo italiano grazie alla sempre più rara collaborazione di una rete di botteghe, artigiani e falegnami basati nel nostro Paesi.

"L’obiettivo – spiega a il Giornale l'amministratore delegato Davide Biddiri – è di superare i 50 milioni di fatturato. Lo faremo in maniera graduale, ma la rampa di crescita è molto importante. Si sta verificando quello che avevamo previsto nel nostro piano industriale: tutti i settori dove volevamo entrare hanno manifestato interesse e in tutti abbiamo già ordinativi, un po’ anche al di sopra delle nostre aspettative. I nostri mercati sono ville private, alberghi di lusso e negozi di moda/gioiellieria, dove possiamo dare più valore aggiunto ai nostri clienti. C’è molta commistione tra i possessori di yacht e il mondo delle ville private, mentre per quanto riguarda l’ambito corporate i nostri clienti sono brand più strutturati. Noi dobbiamo sparigliare le carte e il fatto di aver Fincantieri alle nostre spalle ci aiuta molto".

A presiedere la nuova realtà sarà Lorena Pigozzi, già direttrice comunicazione del gruppo.