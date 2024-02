Yunex Traffic, il big tutto brevetti e tech primo nel mondo

Il cambiamento della mobilità urbana passa da Yunex Traffic. L'azienda, dal 2022 controllata da Mundys che l'ha acquisita dal gruppo tedesco Siemens, è il principale operatore mondiale degli Intelligent Transport Systems con circa il 10% di quota di mercato. I suoi numeri sono quelli di una grande impresa con un marcato respiro internazionale: 3.500 dipendenti, cento brevetti registrati, 5mila clienti e accordi con 600 città, tra cui Dubai, Berlino, Bogotà e Miami.

Yunex Traffic realizza sistemi per la mobilità urbana, servendosi degli algoritmi di intelligenza artificiale. I prodotti offerti consentono la comunicazione tra veicolo e infrastruttura, esigenza indispensabile per il mercato e per la società sempre più digitalizzata.

La collaborazione con le autorità locali è il cuore del business model di Yunex Traffic, impegnata a implementare la mobilità del futuro.

Mobilità che deve tenere conto delle peculiarità dei singoli luoghi, come dimostra l'esempio di Wiesbaden in Germania. Qui vivono 300mila persone e Yunex si è occupata dell'installazione di un sistema che gestisce il traffico combinando le informazioni sulla mobilità con quelle ambientali, permettendo di ottimizzare il traffico e di mantenere le emissioni di CO2 a livelli accettabili. Yunex Traffic è stata premiata con lo «Smart City Award» allo «Smart City Expo» di Barcellona nel 2022.

Per l'azienda, le emissioni derivanti dal settore trasporti sono un problema di cui è ben consapevole: oggi il 18% dell'inquinamento atmosferico è dovuto al traffico stradale. L'obiettivo net zero si potrà raggiungere seguendo i megatrend strutturali correlati alla mobilità, ma anche cercando di perseguire una sinergia con le amministrazioni pubbliche. Nei prossimi anni, Yunex Traffic spingerà per una maggiore integrazione con gli enti territoriali, in modo da colmare il divario ancora presente a livello tecnologico.