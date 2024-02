La svolta Benetton: Yunex-Mundys ridisegna la mobilità urbana

La nuova era della mobilità intelligente arriva anche in Italia. Il gruppo Mundys, un anno dopo il lancio della capogruppo guidata da Andrea Mangoni e presieduta da Giampiero Massolo, ha annunciato la creazione di Yunex Traffic Italia. Ai vertici della nuova branch italiana è stato nominato, in qualità di managing director, Gino Franco, dirigente con un’esperienza trentennale nel settore. «Sono entusiasta di costruire un team di professionisti impegnati e pronti a stimolare l’innovazione e a trasformare il panorama della mobilità in Italia», ha commentato Franco. «Il Paese – continua – rispecchia le sfide affrontate da numerose città europee, con una porzione significativa di emissioni di CO2 derivanti dai trasporti. Riconosciamo l’immenso potenziale nell’accelerare la transizione verso una mobilità più ecologica, aprendo la strada a un futuro più sostenibile per tutti».

Mundys prosegue la sua strategia sulla sostenibilità della mobilità annunciata lo scorso anno dal vicepresidente Alessandro Benetton, che siede anche alla presidenza di Edizione. Quest’ultima è grande azionista di Mundys insieme al fondo Blackstone. La società, già leader in Europa, vuole consolidare la sua posizione sul territorio nazionale con lo scopo di diminuire l’impatto ambientale dei trasporti nelle città, ma al contempo anche di alleggerire il peso del traffico sulla viabilità urbana. Mundys e Yunex metteranno a disposizione dei Comuni (ma non solo) le loro competenze e le rispettive soluzioni digitali basate sull’intelligenza artificiale.

È in quest’ottica di investimento che è stato siglato un memorandum of understanding con Municipia del gruppo Engineering. L’accordo permetterà alle due realtà una attiva nella digitalizzazione dei processi per clienti privati e pubblici, l’altra «madre» dei sistemi di traffico intelligenti - di fare squadra con un obiettivo comune.

A nascere sarà un ecosistema componibile di piattaforme, denominato Mobility Digital Twin, che come approdo finale avrà un «gemello digitale» dei sistemi di mobilità urbana. Aggregando e interpretando con l’intelligenza artificiale i dati raccolti sul campo tramite telecamere, sensori, stazioni meteo, centraline di monitoraggio della qualità dell’aria e altri elementi del cosiddetto Internet of Things, il servizio fornito agli utenti sarà sempre preciso e puntuale. In particolare, sarà possibile regolare in maniera dinamica i semafori, garantire una segnaletica elettronica accurata e aggiornata, ma anche pianificare gli interventi di manutenzione stradale senza causare ingorghi. E poi un’offerta più flessibile per quanto riguarda Tpl e sharing mobility.

«L’accordo con Yunex Traffic Italia si colloca all’interno della nostra strategia di sviluppo delle città e dei loro servizi ai city users – ha commentato Stefano De Capitani, ceo di Municipia – basata sull’innovazione, la sostenibilità, l’inclusione sociale. L’ecosistema digitale derivante dall’integrazione delle nostre soluzioni con quelle del partner genera nuovo valore, implementando un modello end-to-end di gestione e nuovi processi di regolazione della mobilità, di programmazione delle infrastrutture, di utilizzo dello spazio urbano e di gestione dei servizi, valorizzando la collaborazione tra pubblico e privato anche in ottica di Business Process Outsourcing».

Entusiasta anche Franco: «Importanti città – ha detto il manager – in tutto il mondo, tra cui metropoli come Dubai, Berlino, Bogotà e Miami, stanno già utilizzando le nostre soluzioni intelligenti per gestire il traffico, migliorare la qualità dell’aria, aumentare la sicurezza stradale e ridurre la congestione urbana».

In Italia invece, evidenzia Franco, si sta assistendo «a una profonda ondata di trasformazione» che poggia sullo sviluppo di smart cities, il perseguimento concertato degli obiettivi di sostenibilità e l’ottimizzazione dei sistemi di gestione del traffico. «Come attori tecnologici del Gruppo Mundys – conclude – la collaborazione con Municipia rappresenta per noi un primo passo concreto verso l’obiettivo di mettere a disposizione delle nostre realtà urbane, il know-how sviluppato da Yunex Traffic in Germania e nel mondo, promuovendo un approccio più sostenibile alla mobilità e migliorando l’esperienza degli utenti finali».