Zest: exit dalla startup Traveltech Vikey, acquisita dal Gruppo Zucchetti

Zest S.p.A., realtà quotata su Euronext Milan e punto di riferimento nel panorama italiano per gli investimenti early-stage e l’open innovation, ha concluso la propria partecipazione in Vikey, startup attiva nel settore traveltech con soluzioni digitali per l’accesso automatizzato e la gestione intelligente di strutture ricettive.

L'acquisizione

L’operazione si è conclusa con l’ingresso di Vikey nel gruppo Zucchetti, leader nazionale nello sviluppo di soluzioni software con oltre 750.000 clienti. L’acquisizione consente a Zucchetti di consolidare la propria posizione nel settore dell’hospitality, integrando la piattaforma innovativa – sia hardware che software – creata dalla startup.

Avviata da Zest all’interno del programma di accelerazione LUISS EnLabs – frutto della collaborazione con l’Università Luiss – Vikey ha registrato una crescita rapida, attirando nel tempo nuovi capitali da investitori come CDP Venture Capital, Italian Angels for Growth (IAG), Zest e diversi business angel. Oggi è considerata uno dei principali player europei nella digitalizzazione del settore hospitality.

La piattaforma

La piattaforma di Vikey combina tecnologie software e hardware per consentire l’apertura remota delle porte delle strutture ricettive, il check-in digitale, l’identificazione degli ospiti, la gestione dei pagamenti e la domotica avanzata. Questo sistema facilita notevolmente il lavoro di host e property manager, migliorando al contempo l’esperienza di soggiorno dei viaggiatori. Attualmente, Vikey opera in diversi Paesi europei, con oltre 25.000 strutture gestite.

Il settore turistico europeo continua a crescere rapidamente: nel 2024 il mercato degli affitti per vacanze ha superato i 33 miliardi di dollari, con previsioni di espansione fino a quasi 44 miliardi entro il 2033, con un tasso annuo composto di crescita (CAGR) del 3,2%. In questo scenario, la digitalizzazione dell’ospitalità si conferma un fattore chiave per aumentare competitività e sostenibilità. Secondo il report 2024 dell’European Travel Commission, il 67% delle strutture indipendenti sta intensificando gli investimenti in automazione e strumenti digitali per ottimizzare sia l’efficienza operativa sia l’esperienza dei clienti.

L'operazione

L’operazione dimostra l’efficacia di un modello di crescita aziendale in cui il venture capital sostiene le startup ad alto potenziale sin dalle fasi iniziali, accompagnandole poi nel percorso di consolidamento industriale insieme a leader di mercato.

Le parole dell'Ad

“ Ho iniziato questo percorso con l’idea di semplificare e digitalizzare la gestione delle strutture ricettive e sono oggi orgoglioso di vedere come Vikey sia diventata un punto di riferimento nel mercato. Ringrazio tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo viaggio ”, ha dichiarato Luca Bernardoni, Founder e Amministratore Delegato Vikey.

“ È stato un viaggio straordinario insieme ai nostri colleghi di Zest e ai manager di Vikey, che, anche nei momenti più critici, hanno dimostrato determinazione e resilienza” , ha dichiarato Valerio Caracciolo, champion di IAG nell’iniziativa assieme al suo collega Giovanni Portaluri. “ Per noi Business Angel di IAG, questa cessione rappresenta una conferma concreta del nostro ruolo attivo e positivo nel guidare le startup verso la maturità. Un sentito ringraziamento va al Fondo Rilancio di CDP Venture Capital, il cui supporto ha permesso a Vikey di esprimere appieno il proprio potenziale e raggiungere questo importante traguardo ”.