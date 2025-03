Zest, nel 2024 utile di 7,6 milioni e ricavi per 9,7 milioni, in crescita del 38%

Ascolta ora 00:00 00:00

Buone notizie per Zest dalla chiusura di capitale, che vede l'operatore di joint capital chiudere il 2024 con ricavi per 9,7 milioni, in aumento del 38% rispetto all'anno precedente. Zest è player di riferimento in Italia per l'Innovazione digitale, ed è quotato sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana. L’Assemblea degli azionisti, è stata convocata in sede ordinaria per il 28 aprile 2025 in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2025 in seconda convocazione.

Stando ai risultati, il margine operativo lordo adjusted diventato è positivo per 9,6 milioni e si registra un utile netto di 7,6 milioni, che si raffronta con una perdita di 2,6 milioni. Nel suo portafoglio ci sono oltre 220 startup attive con un fair value di euro 54,2 milioni. " Zest è il primo player italiano di dimensione europea che unisce gli investimenti in startup ad alto potenziale tecnologico alla consulenza trasformativa per le imprese sull’innovazione. Un unicum sul mercato che, anche in forza del nuovo piano industriale e al supporto dei nostri soci e partner strategici come Tamburi Investments Partners e l’Università Luiss, è pronto ad accelerare la crescita e lo sviluppo, a partire dai nostri asset principali ", ha dichiarato Marco Gay, Presidente Esecutivo di Zest. " La nostra strategia industriale è chiara: focalizzarci concretamente su investimenti connessi ai principali trend tecnologici, con particolare attenzione all’Intelligenza Artificiale. Creare valore attraverso gli investimenti con l’obiettivo di realizzare exit significative ed espandere le nostre attività di consulenza e supporto al trasferimento tecnologico, sfruttando anche il potenziale trasformativo dell’AI. Vogliamo consolidare la nostra posizione di principale operatore italiano nell’innovazione e affermarci a livello europeo, aggregando talenti, investitori e partner ", ha concluso Gay.