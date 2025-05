Ballottaggi a Saronno e Cernusco. Desio torna al centrosinistra

Ascolta ora 00:00 00:00

Sorride il centrodestra in Lombardia guardando ai risultati delle amministrative. Nei quattro Comuni sopra i 15mila abitanti, la coalizione vince a valanga a Rozzano con Mattia Ferretti. A Saronno sarà ballottaggio così come a Cernusco sul Naviglio. Mentre il centrosinistra si riprende Desio. A scrutini ancora in corso, gongola Forza Italia, primo partito della coalizione a Rozzano e a Saronno, dove gli azzurri indicavano il candidato e davanti alla Lega a Cernusco sul Naviglio, storica roccaforte rossa. Qui il centrodestra supera il 36 per cento con Claudio Mereghetti, un punto sotto alla candidata di Pd e Avs Paola Colombo. Al ballottaggio, però, potrebbero risultare decisivi i voti della lista civica di sinistra di Danilo Radaelli, sopra al 20 per cento. Se il centrodestra riuscisse nell'impresa, firmerebbe il cappotto in provincia di Milano, con quattro vittorie su quattro. Secondo le prime stime, Forza Italia a Rozzano sarebbe davanti di un punto e mezzo a Fratelli d'Italia, con gli azzurri che doppiano le preferenze della Lega. Ancora più roboante la situazione di Saronno, dove il centrodestra, seppur in vantaggio di 15 punti con Rienzo Azzi (nella foto) avrà comunque bisogno del ballottaggio per strappare la città al centrosinistra. Gli azzurri, però, festeggiano intanto il loro risultato che li vede primi nella coalizione con quasi il 20 per cento, contro il 14,7 di Fratelli d'Italia e il 10 per cento della Lega. Nonostante gli scrutini in alto mare per tutto il pomeriggio, anche a Cernusco - dove il primo partito della coalizione è FdI - Forza Italia dovrebbe superare la Lega di almeno due punti.

Sconfitto da Carlo Moscatelli il centrodestra a Desio, dove la Lega - che ha indicato il candidato - tallona FdI con il 16 per cento dei voti (19 per i meloniani) e stacca Fi ferma al 4,6 percento. Tra le fila del Carroccio, a godere è Ettore Fusco, che trionfa ad Opera. In attesa dei risultati ufficiali, Fi spera di essere diventato il secondo partito del centrodestra in Lombardia, con il sorpasso sulla Lega. Alle ultime europee gli azzurri si erano fermati al 9 per cento con il Carroccio oltre il 13.

Nei Comuni sotto i 15mila abitanti, a Calcinate, nella Bergamasca, è stata eletta Lorena Boni. Sempre in provincia di Bergamo, a Canonica D'Adda il nuovo sindaco è Paolo Giulio Arcari, mentre a Castione della Presolana Samantha Tagliaferri. Nel Bresciano, a San Felice del Benaco, la spunta Marzia Manovali; nel Comasco, ad Asso vince Mirko Donadini; a Binago Davide Amonini e a Cirimido Antonio Mario Galli che era l'unico candidato. A Calvignano, nel Pavese, eletto Rossano Gramegna.

Nel Varesotto, il nuovo sindaco di Arcisate è Antonino Centorrino, con Cristina Borroni eletta invece a Castellanza. Il nuovo sindaco di San Daniele Po, in provincia di Cremona, è Simone Cadenazzi. A Santo Stefano Lodigiano, in provincia di Lodi, vince di pochi voti Paola Rossi.