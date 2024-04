Ancora problemi per Banca Sella e Hype: nessuna previsione per la risoluzione

Ascolta ora: "Ancora problemi per Banca Sella e Hype: nessuna previsione per la risoluzione"

Proseguono i disagi e i disservizi per i clienti di Banca Sella e della controllata Hype. Da domenica, i correntisti hanno grandi difficoltà a effettuare qualunque operazione sui loro conti correnti, compresi i pagamenti e l'utilizzo delle applicazioni di home banking. Sono numeorse le segnalazioni di chi si è trovato costretto a lasciare la spesa al negozio o di chi sta avendo problemi sul lavoro per l'impossibilità dell'inoltro e della ricezione di bonifici e pagamenti. Il fornitore del servizio sta informando giornalmente i clienti sull'evoluzione del problema ma permangono le grandi difficoltà da parte di chi ha fatto affidamento su Banca Sella e Hype per i propri risparmi.

" Le interruzioni agli accessi ai servizi online (come app Sella, app Sella Invest, Internet Banking e Smart Business Sella) e di alcuni pagamenti o prelievi con carte di debito si sono verificate in seguito all'installazione di un aggiornamento del sistema operativo e del relativo firmware che ha comportato una situazione di instabilità ", fa sapere la banca ai suoi clienti, spiegando che i suoi tecnico sono in costante collaborazione attiva con " Oracle, multinazionale e fornitore del sistema operativo del gruppo Sella da oltre vent'anni, per ripristinare la piena operatività ".

Un'operatività che, spiegano da Banca Sella, non è ancora tornata alla normalità anche se sono stati fatti numerosi progressi. Gli stessi clienti si stanno rendendo conto che i disagi proseguono. A oggi, giovedì 11 aprile, i pagamenti continuano a non essere garantiti né con carta fisica né con quella virtuale. Avvengono a singhiozzi anche i pagamenti online e si verificano ancora problemi con l'accesso alle applicazioni. Sono numerosi i clienti che in queste ore, anche a fronte di un servizio clienti che non è stato adeguato all'enorme problema e al disagio arrecato, sono disposti a cambiare banca non appena il sistema tornerà operativo. Tanti lo farebbero fin da ora ma, purtroppo, i bonifici sono in molti casi bloccati e non è consentito nemmeno spostare il saldo da un conto corrente a un altro.

" Ci scusiamo per il disagio che questo ti sta causando. Capiamo quanto possa essere frustrante non avere il pieno controllo del proprio home banking ma, ti assicuriamo che i tuoi soldi sono al sicuro ", scrivono nelle comunicazioni Hype ai clienti. Al momento, qualunque strumento online di gestione, sia web che app, risulta fuori uso. Banca Sella garantisce che le succursali seguiranno un orario continuato e prolungato fino alle ore 18.00 nei giorni di apertura per operatività di cassa e per le principali operazioni di pagamento (come bonifici, F24, bollettini ecc.

) fino alla risoluzione delle problematiche.