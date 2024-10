Assist Generali Italia-Cattolica per vincere sulla coesione sociale

Ascolta ora 00:00 00:00

Il futuro del Terzo settore in Italia si gioca sul sostegno alle realtà che compongo questo virtuoso universo e che favoriscono la coesione sociale, contribuendo allo sviluppo economico. Le contingenze del tempo presente richiedono infatti a questi enti un surplus di impegno, di professionalizzazione e di finanziamenti per proseguire la loro azione.

Il volontariato sempre più «liquido», la centralità del capitale umano, la sostenibilità economica e la rinnovata partnership con la pubblica amministrazione sono le principali sfide che il Terzo Settore si trova ad affrontare, secondo il Rapporto Terzo Settore presentato ieri da Generali Italia. Proprio per rispondere a queste priorità, Fondazione Cattolica lancia due nuovi bandi del valore complessivo di 500mila euro ciascuno. Il primo, «Una Mano a chi sostiene», è dedicato ai progetti degli Enti del Terzo Settore ed Enti Non Profit che promuovono l'inclusione e la coesione sociale, generando un impatto sociale e ambientale positivo e misurabile nel tempo. Il secondo, «People raising 2024», punta invece a facilitare i processi di selezione di risorse umane qualificate degli enti. «Grazie alle competenze della Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore di Generali Italia ci mettiamo in ascolto degli enti e dialogando con loro creiamo sinergie per sviluppare percorsi tesi a sensibilizzarli su una giusta ed efficace gestione del rischio che contribuisce alla stabilità e all'efficacia, per una serena conduzione delle proprie attività. Proprio partendo dall'ascolto delle loro esigenze, per stare accanto alle comunità nei territori, tramite la Fondazione Cattolica abbiamo lanciato questi due bandi che rispondono alle priorità del terzo settore indicate nel Rapporto: il reperimento di risorse sia dal punto di vista economico, ma anche e

soprattutto umano», ha spiegato Piero Fusco, responsabile Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore di Generali Italia e vicepresidente di Fondazione Cattolica. Il doppio intervento messo in campo dalla Fondazione risponde alle necessità di sostegno avvertite dalla maggior parte degli enti, rappresentata da realtà di piccola o piccolissima dimensione economica (la media unitaria delle entrate è di 142mila euro l'anno). Per il 65,4% degli enti, peraltro, il fattore critico è proprio l'accesso ai finanziamenti pubblici, seguito per il 60,3% dall'accesso a quelli privati. La mancanza o l'incostanza dei finanziamenti rappresenta la più grande sfida con cui le organizzazioni si confrontano ed è un fattore che può minare la sopravvivenza stessa di queste preziose realtà, che con i loro servizi sono vicine alle famiglie e offrono soluzioni ai bisogni emergenti. Come registrato dal Rapporto di Generali Italia, il 59,8% degli enti non supera i 30mila euro di entrate annue e il 28,9% di essi ha entrate comprese tra i 30mila e 200 mila euro. Secondo i dati Istat, poi, il numero di impiegati nel settore è in crescita, ma solo il 14,6% degli enti impiega lavoratori dipendenti. Diminuisce invece il volontariato organizzato, con presenze calate del 16,5% tra il 2015 e il 2021, con una diminuzione di 900mila persone in termini assoluti, a fronte di una crescita potenziale di forme più «liquide» di partecipazione. Il volontariato, infatti, vive oggi con modalità partecipazione occasionale (57,5% dei volontari) o addirittura informale. Molti enti si confrontano infine con temi legati alla necessità di affrontare un ricambio generazionale. Fondazione Cattolica interviene su queste problematiche.

Il bando «Una Mano a chi sostiene» riconosce il valore delle attività di promozione sociale più significative, garantendo un accesso a risorse particolarmente utili. «People raising 2024» contribuisce invece

una rinnovata professionalizzazione negli enti del Terzo Settore.