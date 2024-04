Banca Generali lancia 13 fondi di investimento per il 2024

Banca Generali offre una gamma diversificata di 13 fondi d'investimento adatti per il 2024. La novità arriva in un contesto particolarmente delicato considerando il clima di crescente tensione in Medio Oriente e la possibilità dell'inizio di una guerra regionale. Ecco tutte le novità e la scommessa di Banca Generali.

La situazione

Nonostante l'attenzione sui mercati finanziari sia concentrata sull'escalation del conflitto, le Borse hanno registrato un primo trimestre di risultati eccezionali. Gli investitori, consapevoli delle opportunità offerte dai mercati, stanno trasferendo liquidità dai conti correnti agli investimenti, come dimostrano i dati Fabi che registrano un flusso di uscita di 43 miliardi di euro solo nel 2023, gran parte dei quali destinati agli investimenti. Sulla questione Gianluca Vallosio, responsabile direzione prodotti di Banca Generali, ha affermato: “In una fase come quella attuale crediamo nel valore aggiunto della gestione attiva, ovvero la capacità di costruire e adattare strategicamente e tatticamente i portafogli in modo diversificato e decorrelato, oltre a estrarre il maggior valore possibile dalle singole asset class”.

L’obiettivo

In questo contesto particolarmente delicato è cruciale disporre di strumenti adeguati e aggiornati per affrontare le sfide attuali. Banca Generali ha posto questo obiettivo al centro della sua strategia, presentando 13 nuove soluzioni di gestione su misura per il 2024 tramite la sua Sicav Lux Im. Questa piattaforma offre ai clienti e ai consulenti accesso alle migliori strategie di gestione fornite dai partner della banca. A questo proposito Vallosio ha detto: “I nuovi comparti, 10 obbligazionari e 3 alternativi, nascono per dare ai banker un set di strategie sempre più completo e al passo con la fase di mercato.