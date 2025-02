Banca Ifis chiude l’esercizio 2024 con un utile netto in crescita

Ascolta ora 00:00 00:00

Banca Ifis ha pubblicato i risultati finanziari preliminari per l'esercizio 2024, che si è concluso con un utile netto di 161,58 milioni di euro, in leggera crescita rispetto ai 160,11 milioni dell'anno precedente. Il management ha attribuito questo risultato positivo all’andamento favorevole del business commerciale e del settore NPL, nonché all’attività svolta nel comparto di "finanza proprietaria", che ha avuto un impatto positivo sul risultato finale.

La gestione finanziaria

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, il risultato netto è aumentato da 652,21 milioni a 661,48 milioni di euro, mentre il margine di intermediazione ha registrato una leggera contrazione dello 0,8%, scendendo a 699,15 milioni di euro. Il margine di interesse, che si è attestato a 532,51 milioni, ha contribuito principalmente a questa flessione. Il cost/income ratio è salito al 58,2%, evidenziando un incremento rispetto al 56% dell’esercizio precedente, segnalando un maggiore impegno nella gestione dei costi.

I crediti verso la clientela

A fine 2024, il totale dei crediti verso la clientela, valutati al costo ammortizzato, è stato pari a 10,8 miliardi di euro, in aumento dell'1,8% rispetto ai 10,62 miliardi di dicembre 2023. Questo totale include titoli di debito per 1,9 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2 miliardi iniziali. Il Common Equity Tier 1 (CET1) ha raggiunto il 16,1%, salendo rispetto al 14,87% di inizio anno, con un patrimonio netto di 1,75 miliardi di euro. La banca continua a soddisfare ampiamente i requisiti prudenziali stabiliti dalle autorità di vigilanza. Inoltre, il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo per l’esercizio 2024 pari a 2,12 euro per azione, di cui 1,2 euro già distribuiti a titolo di acconto a novembre. Il saldo della cedola, pari a 0,92 euro, sarà staccato il 19 maggio 2025, con pagamento previsto dal 21 maggio.

Il piano industriale

"In questi tre anni abbiamo portato a termine con successo il piano industriale superando tutti gli obiettivi finanziari prefissati e orientando la Banca, sempre di più, verso la digitalizzazione e la sostenibilità", sottolinea il presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio nell'evidenziare che "la remunerazione degli azionisti, attraverso la nuova dividend policy approvata nel 2023 e la distribuzione di dividendi costanti, ci consente di raggiungere un payout ratio intorno al 70%".

"Pur avendo di fronte un contesto certamente meno generoso per il settore bancario, Banca Ifis può oggi guardare con ottimismo ad un futuro in cui sarà in grado di beneficiare del percorso impostato in questi ultimi tre anni al fine di favorire la sua ulteriore crescita", aggiunge l'ad Frederik Geertman che rileva come la banca disponga "ancora oggi di livelli di capitale che ci consentono di guardare con interesse ad ulteriori opportunità".