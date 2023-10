Banche italiane, oltre il 40% promosse a pieni voti nel 2023

Buone notizie per le banche italiane. Nel 2023 più del 40% degli istituti di credito del Belpaese riceve una valutazione di cinque stelle. L’indagine Altroconsumo Investi ha esaminato l'attuale situazione delle banche italiane con l'obiettivo di valutare quali sono le più solide e preparate ad affrontare le sfide future. Ecco tutte le informazioni in merito alla classifica in questione.

Il contesto economico

Nel 2023 il contesto economico è stato influenzato in modo significativo dalla congiunzione di diversi fattori. Innanzitutto la Banca Centrale Europea è stata costretta ad aumentare i tassi di interesse per contrastare l'inflazione, portando le banche ad aumentare i tassi sui mutui, ma non quelli sui depositi. Inoltre, è stata discussa una controversa tassa sugli extra-profitti delle banche. Inoltre l'incremento dei prezzi rischia di frenare i consumi delle famiglie e gli investimenti delle imprese, con possibili impatti negativi sui bilanci bancari.

Lo studio

L’analisi di Altroconsumo Investi ha riscontrato dei miglioramenti tra il 2022 e il 2023 poiché lo scorso anno le istituzioni bancarie che hanno ottenuto una valutazione di cinque stelle erano il 36%. Questo aspetto è significativo in quanto il settore bancario italiano è in generale ben preparato per affrontare le sfide future. Spesso i risultati del report sono confortanti con il numero di banche che hanno ottenuto il massimo giudizio di affidabilità è aumentato ancora rispetto all'ultima rilevazione. In termini numerici le cinque stelle sono state raggiunte da 90 istituti di credito su circa 240 esaminati. Per ottenere il giudizio eccellente una banca deve totalizzare almeno 250 punti e il suo Texas Ratio (indice che misura la solidità di un istituto di credito) deve essere inferiore a 1.

Le banche a cinque stelle

Tra le migliori banche a cinque stelle ci sono Banca di Arborea Bcc, con 617,26 di punteggio, Banca della Valsassina Credito Cooperativo e Bcc G. Toniolo di San Cataldo. Inoltre troviamo Banca Alpi marittime Credito cooperativo di Carrù e Bcc San Marzano di San Giuseppe. In merito ai risultati dello studio Alessandro Sessa, Direttore Responsabile di Altroconsumo Investi, ha commentato: "La nostra indagine annuale ha rilevato un aumento costante del numero di banche con un elevato punteggio di affidabilità, il che è un motivo di rassicurazione per i risparmiatori italiani. Al di là del quadro generale, è importante che ogni consumatore verifichi la solidità della propria banca e adotti le misure necessarie. Altroconsumo è al fianco delle persone per aiutarle a scegliere l'istituto di credito più conveniente e adatto alle loro esigenze”.

La solidità bancaria

Bisogna anche notare che la solidità bancaria non sempre coincide con la convenienza per i clienti. In questo frangente è bene affidarsi a dei consulenti specializzati che possano far fronte alle esigenze finanziarie del cliente. Nel caso in cui la banca avesse due stelle, spiega Altroconsumo, non significa che è in crisi: gli indicatori patrimoniali sono infatti superiori ai minimi di legge, è comunque importante tenere sotto controllo la stabilità dell’istituto analizzato.