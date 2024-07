Banche, Patuelli indica la strada: "Ridurre le tasse ai risparmiatori"

Ascolta ora 00:00 00:00

I risparmiatori italiani sono gravati da una pesante tassazione che spesso li orienta ad investire all’estero, per questo motivo è necessario ridurre le imposte: dritto al punto Antonio Patuelli. Nel suo intervento all’assemblea dell’associazione, il presidente Abi ha posto l’accento sulla necessità di “favorire gli investimenti del risparmio e ridurre la pressione fiscale sui risparmiatori che investono a medio e lungo termine” . Oggi, ha ricordato Patuelli, subiscono una tassazione di quasi il 60 per cento del reddito lordo prodotto dalle banche: si sommano l’IRES, l’addizionale del 3,5% e quelle locali, la cedolare secca sui dividendi, l’IRAP, l’IMU e l’imposta del bollo. Il dirigente ha aggiunto sul punto che il risparmio investito a medio e lungo termine in strumenti di liquidità delle banche è indispensabile per erogare prestiti.

Tanti i punti toccati dal numero uno di Abi nel suo intervento: dalle trattative europee ( “l’Italia deve essere fra i protagonisti della nuova Commissione europea, con una importante responsabilità in materia economica e una vicepresidenza” ) alla richiesta di ripensare l’Ace per un’economia più patrimonialmente solida in tutti i settori. Patuelli ha rimarcato che di fronte agli scenari mondiali attuali è necessaria una nuova strategia europea con nuovi Trattati e una vera Costituzione, con “norme per la parità concorrenziale nel mercato interno e per lo sviluppo di tutte le aree d’Europa, innanzitutto le svantaggiate come il Mezzogiorno" . La ricerca della stabilità finanziaria, ha aggiunto, deve essere sempre inscindibile con gli stimoli allo sviluppo e all’occupazione.

Riflettori accesi anche sui giovani e sulle imprese, l’Italia deve sviluppare nuovi progetti per favorire le iniziative economiche e di lavoro dei ragazzi: non solo per l’acquisto della prima casa, ma per “fornire più possibilità di lavoro qualificato, più competitive con quelle degli altri Stati europei” . Un passaggio importante riguarda il completamento delle Unioni bancaria e dei mercati dei capitali, prioritario ma con la necessità di evitare la moltiplicazione di norme. Patuelli ha evidenziato l’importanza di “favorire la competitività delle banche nella Ue e la prevenzione nelle crisi bancarie, con i Fondi interbancari che debbono essere preferiti alle più costose 'risoluzioni' e a misure come il 'bail in': debbono essere sempre rispettati i risparmiatori e i lavoratori”. E, ancora, devono essere evitate penalizzazioni per chi detiene debito pubblico, con l’ambizione di giungere a un’armonizzazione dei sistemi e delle aliquote fiscali a livello Ue.