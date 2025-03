Banco Bpm, via roadshow dedicato alle pmi. In 700 alla premiere di Novara

Banco Bpm, da destra il presidente Tononi e l'Ad Castagna

Ascolta ora 00:00 00:00

Oltre 700 persone coinvolte, per un incontro che ha avuto come protagonisti il top management di Banco Bpm, 300 colleghi della rete commerciale piemontese e oltre 400 tra imprenditori e rappresentanti delle istituzioni locali. Tutti riuniti per discutere di piccole e medie imprese, di progettualità, investimenti e futuro. Da Palazzo Orelli a Novara è partito ieri il roadshow 2025 del gruppo bancario dedicato alle pmi e destinato a toccare, nelle prossime settimane, altre città, tra cui Verona, Lodi, Bergamo, e Modena. All'evento hanno preso parte il presidente di Banco Bmp, Massimo Tononi, e l'amministratore delegato, Giuseppe Castagna.

L'avvio del roadshow, capitato quest'anno in una fase delicata per la banca, impegnata a difendersi dall'offerta ostile di Unicredit, è stato l'occasione per rinnovare il forte rapporto con i territori e con l'imprenditoria locale tenuto da Bpm. "Da Novara iniziamo una nuova serie di incontri con le Pmi che ci porterà sui nostri territori per raccontare, agli imprenditori e ai colleghi, i nostri progetti e gli obiettivi definiti nel Piano Industriale recentemente aggiornato", ha dichiarato Tononi, spiegando come per il gruppo bancario da lui presieduto il roadshow rappresenti "una piacevole e importante consuetudine che, sin dalla nascita di Banco Bpm, ci permette di incontrare e dialogare con i nostri stakeholder, ascoltare le loro istanze e condividere con loro idee e programmi".

La serie di incontri in programma - si legge in una nota - sarà anche l’occasione per raccontare "la crescita costante di risultati e redditività di Banco Bpm, che dai territori è partito e oggi, come Gruppo bancario completo, è capace di presentarsi sul mercato con un modello di business unico e distintivo, con fabbriche prodotto attive nell’investment e nel private banking, nel risparmio gestito, nel credito al consumo, nella bancassicurazione e nel business della monetica".

A sottolineare il forte legame con i territori è stato anche Castagna, sottolineando come esso si fondi su un’eredità "di grande valore" che deriva dalle banche territoriali confluite in Banco BPM. "Grazie al nostro supporto - ha affermato l'ad del gruppo bancario - tante imprese hanno avuto la possibilità di avviarsi, crescere, superare le fasi di incertezza e raggiungere mete importanti diventando esportatrici e leader di mercato all’estero. È nostra intenzione continuare a essere vicini alle aziende e agli imprenditori, perché crediamo nei loro progetti e nel contributo indispensabile che essi portano all’economia reale".

Infine l'ulteriore passaggio, destinato a rinsaldare il rapporto con gli interlocutori e il mondo industriale, rassicurandoli.

"Siamo una banca italiana e sostenere le realtà imprenditoriali nazionali significa, creando opportunità per generare valore, ricchezza e occupazione, promuovendo un circolo virtuoso che favorisce la sostenibilità economica e sociale del nostro Paese".