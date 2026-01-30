Bankitalia: Signorini lascia. Angelini nominato dg, Trequattrini entra nel direttorio

Il Governatore e il Consiglio Superiore della Banca d’Italia, nel corso della riunione odierna, hanno preso atto del desiderio del Direttore Generale, Luigi Federico Signorini, di lasciare anticipatamente l’incarico, per motivi personali, dal 31 marzo prossimo.

Il Governatore e il Consiglio Superiore hanno espresso al dott. Signorini la loro gratitudine per gli anni dedicati al servizio dell’Istituzione e gli hanno rivolto i migliori auguri per il futuro.Nella stessa riunione, in seduta straordinaria, su proposta del Governatore, il Consiglio Superiore ha deliberato di nominare Direttore Generale Paolo Angelini, attuale Vice Direttore Generale; Vice Direttore Generale Gian Luca Trequattrini, attuale Funzionario Generale e Segretario del Direttorio.Paolo Angelini, in qualità di Direttore Generale della Banca d’Italia, assume anche il ruolo di Presidente dell’IVASS in sostituzione di Luigi Federico Signorini.Le nomine sono state adottate ai sensi dell’art.

18 dello Statuto della Banca d’Italia e saranno efficaci previa approvazione con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.