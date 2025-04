La Bce dà l'ok a Crédit Agricole per crescere in Banco Bpm

Ascolta ora 00:00 00:00

La Bce ha acceso il semaforo verde al Crédit Agricole che così può salire fino al 19,9% di Banco Bpm. La Banque Verte attualmente ha in portafoglio il 9,9% del capitale dell'istituto guidato da Giuseppe Castagna ed intende esercitare strumenti derivati che le consentono di salire fino al 19,8% del capitale di Piazza Meda. I francesi non lanceranno un'opa sul Banco Bpm e non intendono essere azionisti di lungo termine, viene precisato in una nota dell’Agricole.



Nel primo trimestre del 2025 l'incremento dell'esposizione di Credit Agricole nell’istituto milanese ha un "impatto limitato" su coefficiente patrimoniale Cet1 della banca francese. Per il secondo trimestre è previsto un impatto di 20 punti base sullo stesso coefficiente, dovuto sia all'aumento della partecipazione in Banco Bpm, sia al superamento della soglia di esenzione applicabile per la deduzione di investimenti significativi nel settore finanziario.



L’Agricole è anche partner di Unicredit nel risparmio gestito con i prodotti della controllata Amundi. Nella partita giocata dal gruppo di Andrea Orcel sul Banco i francesi al momento si stanno tenendo lontano dal ring perché interessati soprattutto agli sportelli che Unicredit potrebbe mettere sul mercato gli sportelli in esubero dopo l’Ops, se andrà in porto. Il presidente del Banco Bpm, Massimo Tononi, ha parlato però di "rapporti eccellenti" con il Credit Agricole.

Che lo scorso 28 febbraio all’assemblea di Piazza Meda sulla modifica dell’Opa su Anima, hanno votato a favore. Intanto Agos, la joint venture nel credito al consumo di Credit Agricole (61%) e Banco Bpm (39%), ha chiuso il 2024 con un utile netto di 190 milioni di euro e ricavi per 840 milioni di euro.