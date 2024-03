Bonifici bancari bloccati fino al 1º aprile. Ecco come sbloccarli

Tutte le banche in Europa, comprese quelle italiane, hanno bloccato i bonifici per alcuni giorni, richiedendo un'adeguata pianificazione da parte dei clienti. Questa comunicazione è arrivata direttamente dagli istituti bancari sia italiani che europei. Il blocco dei bonifici è in vigore dal 29 marzo al 1° aprile. In totale sono quattro i giorni di completo fermo valute per tutti i tipi di transazioni regolari. Ecco tutte le informazioni.

Cosa è la chiusura interbancaria

Sebbene possa apparire insolito, il blocco dei bonifici in tutta l'Eurozona è parte integrante della routine bancaria. Conosciuto come "chiusura interbancaria",si verifica annualmente e talvolta più volte nell'arco di un anno. Non è quindi una novità che il sistema di trasferimento di denaro venga sospeso per alcuni giorni, e questo non sarà certo l'ultimo episodio nel corso del 2024. Si tratta di una prassi consolidata, spesso associata a periodi festivi. Tuttavia, il periodo pasquale rappresenta una situazione eccezionale nel calendario annuale. In questo caso coinvolge non una singola data, ma l'intero fine settimana, con l'aggiunta del lunedì successivo.

Le altre date

È importante notare che anche il lunedì di Pasquetta rientra nel periodo di blocco dei bonifici, poiché le banche approfittano del ponte festivo. Le altre date di stop sono: 1° maggio, 25 e 26 dicembre. Alcune banche hanno mandato delle comunicazioni preventive le quali citano: “Ti informiamo che domenica 31 marzo 2024 dalle ore 3 (ora legale) sino alle 7 (ora legale) potrebbero esserci problemi nell'utilizzo delle carte per interventi tecnici. Ci scusiamo per il disagio”.

Come fare

I pagamenti di giovedì 28 marzo arriveranno il 2 aprile ma nel caso in cui si avesse fretta si può usufruire dei bonifici istantanei, per questa formula di trasferimento di denaro non è prevista alcuna modifica in occasione della chiusura interbancaria. Sono transazioni sempre attive 7 giorni su 7, anche nei giorni festivi. La questione riguarda il fatto che molti conti correnti necessitano una commissioneper poter usufruire di questo servizio, se le transazioni fossero poche il peso economico non sarebbe sostanzioso, diversamente per più bonifici si richiederà un esborso maggiore per la formula istantanea.

Ricordiamo comunque che tra poco verranno introdotti i bonifici istantanei a costo zero.