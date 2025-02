Commerzbank alza le barricate contro Unicredit: annunciati 3.900 esuberi entro il 2028

Ascolta ora 00:00 00:00

Commerzbank alza le barricate contro la scalata annunciata da Unicredit e come scudo annuncia 3.900 esuberi entro il 2028 per ridurre i costi. Nel frattempo, l’istituto tedesco chiude il 2024 con 2,7 miliardi di utile netto in crescita del 20 per cento.

Circa 3.300 tagli riguardano soprattutto le funzioni centrali e le operation in Germania e vengono giustificati con la "digitalizzazione e dalla crescita dei siti internazionali". La banca stima oneri di ristrutturazione per circa 700 milioni di euro al lordo degli effetti fiscali nel 2025. Allo stesso tempo, ci sarà un aumento del personale in aree selezionate, come le sedi internazionali e all'interno della filiale polacca mBank. I vertici assicurano che il numero di dipendenti a tempi pieno del gruppo dovrebbe rimanere stabile a 36.700 persone in tutto il mondo. Dal 2021, va però ricordato, la seconda banca privata tedesca ha già tagliato diverse migliaia di posti di lavoro e chiuso centinaia di filiali, consentendo ai suoi risultati di recuperare in modo significativo dal 2022.

Quanto ai numeri del bilancio, il risultato operativo è migliorato del 12% a 3,8 miliardi di euro. Questo consente a Commerzbank di alzare il dividendo a 0,65 euro. I ricavi sono aumentati del 6% a 11,1 miliardi, in crescita anche le commissioni del 7% a 3,6 miliardi e il margine di interesse è stato di 8,3 miliardi.

La ceo Bettina Orlopp sottolinea che il gruppo sta creando “un valore aggiunto sostanziale per i nostri azionisti, clienti e dipendenti”. E ha annunciato di voler aumentare alcuni dei suoi target per il 2027: ora punta a un utile netto di 3,8 miliardi di euro nel 2027, rispetto al precedente obiettivo di 3,6 miliardi e a un rapporto costi/ricavi del 53% nel 2027.

All’agenzia Bloomberg ha inoltre indicato che gli obiettivi delineati presuppongono che i tassi di interesse rimangano bassi e che l'economia tedesca cresca solo dell'1% circa nei prossimi anni. “Il piano di Commerzbank è "realizzabile, ma anche ambizioso", ha detto ieri Orlopp. Il cui intento è quello di convincere gli investitori che la banca può avere un futuro di successo restando indipendente.