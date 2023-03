Cripto, scopri cosa cambia con il nuovo regolamento europeo

A distanza di oltre due anni dalla prima proposta legislativa europea sulle criptovalute, è in fase di conclusione l’iter di approvazione definitivo e di pubblicazione del Regolamento MiCA, prevista, se non viene rimandata per una terza volta, ad aprile.

Le recenti evoluzioni del settore e il succedersi di una serie di eventi estremamente rilevanti, come la truffa FTX, hanno ulteriormente evidenziato la necessità di dotare l’Unione Europea di un quadro normativo uniforme per tutelare i consumatori.

Ma che cos’è il MiCa?

Cos’è il MiCa

Il Regolamento MiCA o MiCAR (“Market in crypto asset”) è un insieme di norme prodotte dall’Unione Europea atte a regolamentare il settore delle cripto attività. Stabilisce requisiti completamente armonizzati per gli Stati Membri, in particolar modo nei confronti di coloro che, in presenza di una specifica autorizzazione e/o licenza, intendano offrire servizi collegati ai crypto-asset all´interno dell´Unione Europea e quindi in tutto il Mercato Unico.

Fa parte di un più ampio pacchetto di finanza digitale ed è composto da 126 articoli che riguardano prevalentemente l'offerta e la commercializzazione dei crypto-asset, l’autorizzazione e le condizioni operative per i fornitori di servizi di crypto-asset, l´emissione di asset-referenced tokens e di e-money tokens e definisce il ruolo sempre più determinante di Autorità competenti quali l´ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e l'EBA (Autorità bancaria europea).

Gli obiettivi del MiCa

Il MiCa è stato creato con un preciso intento: proteggere i cittadini dell’Unione Europea dai rischi connessi alle cripto-attività, con particolare attenzione agli investimenti e alle attività fraudolente. Attualmente, gli investitori godono di pochi diritti all’interno dell’UE nell’ambito dei risarcimenti; perciò qualora il loro fornitore di servizi di criptovalute dovesse accidentalmente perdere i loro risparmi, ad esempio attraverso un attacco hacker, questi non verrebbero rimborsati.

Grazie al regolamento i fornitori di servizi di cripto per poter operare ed essere riconosciuti dovranno dimostrare grande capacità di protezione verso i portafogli degli investitori e, qualora dovesse esserci una perdita causata dal fornitore stesso, sarà esso stesso a rispondere dell’accaduto.

Tra gli obiettivi principali rientra inoltre quello di garantire la stabilità finanziaria creando salvaguardie per contrastare potenziali minacce alla stabilità e una politica monetaria ordinata ma che sostenere, allo stesso tempo, l’innovazione e lo sviluppo di cripto-asset e non ultimo, fornire una guida per le imprese dell’UE che desiderano operare nel mercato delle criptovalute.

Non soltanto protezione del consumatore però, il MiCA infatti richiederà anche ai fornitori di servizi di quantificare e rendere noto il loro impatto sul clima. Un importante passo avanti dal punto di vista ESG, poiché potrà aiutare a capire quale sia l’impatto sull’ambiente di queste realtà.

Quali sono le novità del nuovo regolamento

Il testo, che dovrebbe portare chiarezza e tutela in Europa per tutto il settore cripto, per semplificare, contiene regole che riguardano tre fronti:

regole sugli strumenti digitali basati sulla tecnologia blockchain ,

, le criptoattività, che includono gli asset-referenced tokens , e-money tokens e utility tokens .

, e . regole sui soggetti che li "emettono" o "offrono al pubblico" e sui soggetti che offrono servizi per conservarli o scambiarli.

Tante le novità introdotte dal MiCa con particolare riguardo ai fornitori di servizi di cripto asset (i cd. CASP – Cripto-Assett Service Provider) quali la negoziazione e il trading, la custodia e amministrazione, il collocamento, la consulenza e la gestione di portafoglio che saranno tenuti a rispettare determinati requisiti informativi tra qui quello di pubblicare un “white-paper” ovvero un documento volto ad informare gli investitori sul progetto, sui rischi e sull’impatto ambientale, aggiornarlo in caso di significativi cambiamenti e offrire ai detentori di crypto-asset un diritto di recesso dando loro un periodo di 14 giorni lavorativi per ritirare l´ordine di acquisto senza incorrere in commissioni.

Si mira quindi a garantire una maggiore tutela per i consumatori rispetto ad oggi. Con le nuove regole si riterranno direttamente risponsabili i CASP, come per esempio le piattaforme di cripto exchange, così che in caso di insolvenza o bug gli utenti vengano risarciti qualora parte del capitare vada perduto.

Non avranno vita facile neanche i crypto influencer, ovvero quei personaggi noti che esprimono pareri personali su determinate criptovalute e che ne suggeriscono l'acquisto ai propri follower sui social network. Previste sanzioni salate e accuse di manipolazione del mercato per chi non si comporterà in modo trasparente riguardo ai crypto asset che propongono e detengono, quindi un crypto influencer non potrà più consigliare per esempio bitcoin se prima non comunica se detiene o meno la criptovaluta.

L’unica categoria che presenta ancora incertezze circa l’inclusione o meno nel perimetro MiCA è quella degli NFT, ovvero non-fungible tokens, token caratterizzati da un codice identificativo unico e collegati ad asset digitali o fisici. Gli NFT erano rimasti esclusi dall’ambito di applicazione normativo nella prima versione di MiCA del 2020, per poi trovare gradualmente ingresso con le successive modifiche. Il presupposto della loro iniziale esclusione risiedeva proprio nella loro unicità e non inter-scambiabilità, che ne avrebbe determinato una scarsa rilevanza a livello sistemico.

Entro 18 mesi la Commissione europea avrà il compito di preparare una valutazione sul tema e, se lo riterrà necessario, una proposta legislativa specifica, al fine di creare un regime per gli Nft e affrontare i rischi insiti anche in questo nuovo mercato.

Conclusione

I quadri, le norme e le interpretazioni divergenti sia delle cripto attività che dei servizi di cripto attività in tutta l'Unione ostacolano la capacità dei fornitori di servizi di ampliare la propria attività a livello dell'UE.

Il nuovo regolamento potrà finalmente aiutare a fornire la necessaria chiarezza giuridica alle aziende che vogliono aprire un’attività e offrire servizi a quasi 500 milioni di cittadini dell’UE.

Non ci resta quindi che aspettare il MiCa, per la cui entrata in vigore effettiva però dovremo attendere almeno fino al 2024. Nel frattempo, con una tecnologia (anche finanziaria) che si muove ad una velocità più che doppia rispetto ai tempi legislativi vi è la possibilità concreta che casi come quelli di FTX o di The Rock si ripetano ancora.

Per il momento quindi l’unica soluzione efficace di cui possiamo disporre è quella dell’informazione e della prudenza.