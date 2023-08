"Calmierare i tassi dei mutui". La proposta di FdI arriva in parlamento

Fratelli d'Italia ha presentato alla Camera un disegno di legge incentrato sui mutui, il cui primo firmatario è Matteo Gelmetti insieme ai colleghi Speranzon, Calandrini, Mennuni e Nocco. Una misura necessaria in questo particolare momento storico per fronteggiare l'enorme rialzo dei prezzi dei mutui, che causano non pochi problemi alle famiglie italiane. A differenza di altri Paesi, ha spiegato Gelmetti, " il 70,8% delle famiglie italiane è proprietario della casa in cui vive e il 20,5% vive in affitto, così come emerge dal rapporto Censis-Federproprietà presentato nel dicembre 2022 ".

Siamo tra i Paesi europei con il maggior numero di proprietari di immobili e il mercato della vendita non sembra destinato a flettere in tempi rapidi. Il ddl "Nuove disposizioni in materia di mutui bancari" si inserisce in un contesto specifico italiano, dove la casa viene considerata un bene rifugio sicuro, " ma le famiglie italiane proprietarie di una abitazione in molte casi hanno acquistato l'immobile attraverso un mutuo. Oltre quattro quinti delle famiglie con mutuo in sofferenza; 8 su 10 hanno optato per il tasso variabile e si confermano dunque tra le più esposte all'effetto del rialzo dei tassi ".

In questo scenario, spiega Gelmetti, " questo disegno di legge intende agire su più fronti: innanzitutto tutelare la prima casa di proprietà, a beneficio delle famiglie italiane, e in particolar modo di quelle più esposte al rischio povertà. Si intende poi sostenere le domande di mutuo per l'acquisto della casa, e di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale ". Ma non solo, perché è prevista anche una soglia soglia massima del valore del tasso variabile applicato dalle banche sui mutui contratti per l'acquisto della prima casa dal 1 gennaio 2023: per i mutui accesi nel 2023 non potrà superare del 2% il tasso d'interesse indicato all'atto della stipula del contratto.

Ora, il ddl entrerà nel suo iter di approvazione parlamentare e trarrà sostentamento sulle risorse del Fondo di solidarietà implementato per l'anno in corso anche mediante un contributo solidaristico straordinario a carico delle banche che rilasciano il mutuo. Un contributo di solidarietà del 25%, che sarà dovuto qualora la banca o l'istituto di credito erogante, generino dall'applicazione del tasso d'interesse del mutuo un patrimonio netto superiore a 5.000.000 di euro.