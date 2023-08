Mutui e affitti, la crisi minaccia l'immobiliare

Il mercato dei mutui soffre per la serie di rialzi dei tassi varata dalla Bce per combattere l'inflazione. Il calo della domanda ha colpito specialmente alcune fasce di popolazione, solo mitigato dal sostegno del fondo di garanzia ad esempio sui giovani che siglano prestiti di maggiore durata. E la scelta alternativa dell'affitto è difficoltosa, almeno in alcune zone, a causa dell'aumento dei prezzi. Mentre si profila una pausa dopo l'estate da parte di Francoforte sulla crescita dei tassi, il mercato in Italia risente delle condizioni di offerta più restrittive e del peso dell'inflazione che riduce il reddito disponibile.

Nomisma, in uno suo studio, rileva alcune categorie più esposte a questa fase: tra le famiglie numerose una su cinque dichiara di non avere i requisiti per l'accesso al credito (il 21,1% del totale, per la precisione), un valore quasi triplo rispetto al 7,5% della media del campione. Percentuali più alte rispetto alla media si registrano anche per le famiglie con figli minori (13,1%) e persone sole under 45 (10,7%). E sugli affitti la quota di famiglie che prevedono nei prossimi 12 mesi di poter trovare difficoltà nel regolare pagamento del canone di locazione si è ampliata dal 31,4% al 34,8%. Gli effetti della stretta monetaria erano stati previsti a marzo (prima quindi dei rialzi dei tassi dei mesi successivi) dalle 244 banche sondate dalla Banca d'Italia che ha pubblicato ora i risultati di quella rilevazione.

L'analisi sottolinea come nel secondo semestre 2022, di pari passo con i rialzi dei tassi, il mercato ha cambiato passo e la domanda si è arrestata e poi calata. L'Abi, nel commentare i dati, segnala appunto «l'impatto sul livello dei tassi di interesse degli effetti della politica monetaria restrittiva della Bce» e rileva come «i dati indicati riflettono il supporto del mondo bancario in Italia a sostegno delle famiglie».