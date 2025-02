Intesa Sanpaolo, 800 milioni per la formazione dei giovani

Ascolta ora 00:00 00:00

Intesa Sanpaolo si conferma un punto di riferimento per le nuove generazioni, ponendo accessibilità e inclusione al centro della propria strategia. L'istituto bancario ha introdotto una serie di misure volte a facilitare l'indipendenza economica e l'accesso alle opportunità per i giovani, garantendo strumenti concreti per supportare il loro futuro.

Tra le principali iniziative spicca l'offerta di un conto corrente completamente gratuito fino ai 35 anni. Questa misura consente ai giovani di gestire le proprie finanze senza costi aggiuntivi, favorendo una maggiore autonomia economica. Inoltre, per chi desidera acquistare una casa, Intesa Sanpaolo ha esteso il mutuo prima casa fino a 40 anni, includendo anche lavoratori precari, dimostrando un forte impegno nel rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più flessibile.

L'attenzione della banca si concentra anche sull'accesso agli studi. Il prestito d'onore rappresenta una soluzione innovativa che non richiede garanzie patrimoniali, ma si basa esclusivamente sull'impegno accademico degli studenti. Questo strumento consente di finanziare il percorso di studi con condizioni favorevoli, supportando concretamente la crescita personale e professionale dei giovani.

Un esempio significativo di questo impegno è il programma "per Merito", un prestito fino a 75.000 euro e fino a 30 anni, pensato per coprire le spese universitarie in Italia o all'estero, incluse quelle per ITS e Master. Il rimborso dell'importo può iniziare una volta terminati gli studi o dopo un periodo di due anni, offrendo ai giovani il tempo necessario per inserirsi nel mondo del lavoro.

Negli ultimi cinque anni, oltre 40.000 studenti hanno beneficiato di queste soluzioni, con un totale di 800 milioni di euro di finanziamenti erogati. Questo rappresenta un segnale concreto dell'impegno di Intesa Sanpaolo nel sostenere sia l'accesso alle opportunità educative sia il successivo ingresso nel mondo professionale.

L'iniziativa della Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, si inserisce in un contesto più ampio di responsabilità sociale, mirando a ridurre le barriere economiche che possono ostacolare il diritto allo studio e l'indipendenza finanziaria. Come affermato da Claudia Vassena, Executive Director Sales & Marketing Digital Retail di Intesa Sanpaolo, durante un intervento a Non Stop News di RTL 102.5, "Accessibilità e inclusione sono al centro dell'impegno di Intesa Sanpaolo verso i giovani: il conto corrente è completamente gratuito fino ai 35 anni, il mutuo prima casa è esteso fino a 40 anni, anche per i lavoratori precari, l'accesso agli studi è supportato con un prestito d'onore che non richiede alcuna garanzia se non l'impegno nello studio".

"In particolare, per affiancare chi investe sulla propria formazione - aggiunge - e per contrastare l'abbandono scolastico tra gli strumenti ideati dalla Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese c'è anche per Merito, il prestito fino a 75.

000 euro e fino a 30 anni, con un tasso contenuto e senza richiesta di garanzie per coprire le spese presso atenei in Italia o all'estero, Its e Master. Si comincia a restituire l'importo una volta terminati gli studi o dopo un periodo ponte di due anni".