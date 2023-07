Come inviare bonifici senza conto corrente: tre modi e Come inviare bonifici senza un conto corrente: tre soluzioni

Nel mondo finanziario moderno, l'invio di bonifici è diventato un'operazione comune per trasferire denaro in modo rapido e sicuro. Tuttavia, molte persone potrebbero trovarsi in una situazione in cui non dispongono di un conto corrente tradizionale. Fortunatamente, esistono alternative accessibili per inviare bonifici senza avere un conto corrente. In questo articolo, esploreremo tre metodi principali e accessibili a tutti che consentono di effettuare bonifici senza la necessità di un conto bancario.

Bonifico per cassa

Il bonifico per cassa non è altro che il classico bonifico effettuato presso la filiale di una qualsiasi banca o ufficio postale ed è accessibile a tutti. L’importo da trasferire verrà pagato con denaro contante all'addetto allo sportello insieme al modulo compilato. L'operatore si occuperà di effettuare il bonifico ed una volta conclusa l’operazione fornirà una ricevuta all’interno della quale è presente il codice di riferimento dell’operazione (CRO). Il documento può essere quindi inviato al beneficiario come prova dell’avvenuto bonifico.

Si paga anche una commissione, che si aggira intorno ai 5 euro generalmente. Il beneficiario non riceve il bonifico all’istante, bensì dopo 1-2 giorni lavorativi a seconda degli istituti bancari coinvolti nella transazione. Nel caso di bonifico estero (fuori Europa) è richiesto qualche giorno in più e costi maggiori, si va tra i 20 e 50 euro.

Ci sono tuttavia dei limiti, il massimo che può essere inviato per singola transazione in contanti attualmente è di 4.999,99 €. Oltre i 5.000 è obbligatorio utilizzare strumenti tracciabili per inviare denaro.

Carta prepagata con IBAN

Un'altra soluzione comoda ed economica per inviare bonifici senza un conto corrente tradizionale è utilizzare una carta prepagata con IBAN, chiamate anche Carte Conto. Queste carte, emesse da istituti finanziari o fintech, offrono la possibilità di ricevere e inviare bonifici come un conto bancario tradizionale. È una carta che ha le funzioni di operatività bancarie di base senza avere un conto corrente. Permette infatti di svolgere operazioni come l'accredito dello stipendio o della pensione, l'esecuzione di bonifici o la domiciliazione delle principali utenze. Per acquisti online o per pagamenti durante i viaggi all'estero.

Una volta ottenuta una carta prepagata con IBAN, è possibile registrarla online fornendo le informazioni personali richieste. Successivamente si potranno inviare bonifici dal proprio smartphone a qualsiasi ora ovunque ci si trovi.

Bonifico in tabaccheria

È possibile effettuare un bonifico presso tutti i punti vendita abilitati Mooney (ex Sisal), generalmente tabacchi, tramite il T-Bonifico. Con il T-Bonifico si possono eseguire bonifici ordinari o istantanei verso qualsiasi IBAN italiano pagando sia in contanti sia con carta di debito e credito. Da tenere conto che l’accredito delle somme sarà istantaneo solo se la banca beneficiaria aderisce allo schema SCT INST (SEPA Credit Transfer Instant). In caso contrario, l’importo sarà reso disponibile il giorno successivo alla data dell’operazione o comunque secondo le abituali tempistiche di accredito del bonifico.

A differenza del bonifico bancario, con il T-Bonifico l’importo massimo giornaliero che può essere inviato è di 999,99 euro e quello mensile è di 2.999,99 euro, compresi i costi commissionali.

Le commissioni si basano sul metodo di pagamento scelto e sull’IBAN di destinazione. Un bonifico pagato in contanti o con carta di debito o credito, inviato a qualsiasi IBAN, avrà una commissione di 4 euro. Se il bonifico viene inviato ad un IBAN Intesa Sanpaolo in contanti la commissione sarà pari a 0 euro. Per un bonifico istantaneo, ovvero il cui trasferimento avviene in pochi secondi, le commissioni sono di 5,50€ verso qualsiasi IBAN che supporta questa tipologia di bonifico.

La modalità più conveniente è dotarsi di una Carta prepagata con Iban perché offre la possibilità di svolgere varie operazioni, tra cui i bonifici, che sono generalmente totalmente gratuiti.

Le Carte prepagate ricaricabili con Iban comportano costi nettamente inferiori ad un conto corrente. Il canone mensile può essere addirittura gratuito e non è previsto neanche il pagamento dell’imposta di bollo. Oltre inviare e ricevere un bonifico gratuitamente è possibile effettuare anche ricariche su una carta prepagata con un costo di circa 1/2 euro mentre i prelievi sono gratuiti presso la banca che ha emesso la carta.