Luca Dal Fabbro: "L'alleanza tra banche e imprese riserva ulteriori opportunità nel futuro"

Da sinistra Antonio Patuelli e Luca Dal Fabbro

"L'alleanza tra banche e imprese è già forte, ma riserva ulteriori opportunità nel futuro". Lo ha dichiarato Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren, in occasione della cerimonia organizzata da BancaFinanza per la premiazione delle eccellenze nel settore bancario. Il manager ha aggiunto: "Le utility, in particolare, hanno davanti sfide importanti sul fronte della distribuzione, sia elettrica sia del servizio idrico: rilanciare gli investimenti in questo settore non solo è doveroso, ma sarà utile al benessere dei cittadini, alla crescita del Paese e di tutti gli attori in campo".

Nel corso dell'evento organizzato dalla rivista specializzata del settore creditizio e finanziario questa mattina a Torino sono stati premiati: Antonio Patuelli, Presidente dell'Abi, Gian Maria Gros-Pietro, vice presidente vicario Abi e presidente di Intesa Sanpaolo, e Camillo Venesio, vice presidente Abi e amministratore delegato e direttore generale di Banca del Piemonte. Si seguito la motivazione riporta che il premio assegnato ad Antonio Patuelli "Per il suo costante impegno nel rafforzare la stabilità del mondo bancario e nel promuovere trasparenza, etica e innovazione".

A Gian Maria Gros-Pietro è stoto riconosciuto di presiedere la prima banca italiana, mentre Camillo Venesio è insignito del riconoscimento per la sua opera a difesa delle banche di territorio. Le targhe sono state consegnate dal direttore di BancaFinanza, Beppe Ghisolfi e dal professor Gian Luigi Gola.