Mercato ai massimi ma regna l’incertezza? Ecco la soluzione di Banca Generali che rinnova la gamma LUX IM

Le prospettive delle Borse per il 2024 sono incerte a causa di un contesto geopolitico sempre più imprevedibile e della divergenza nelle direttive delle principali banche centrali globali, la Fed e la BCE. Mentre la Banca Centrale Europea sembra orientata a ridurre i tassi a giugno, la Fed si trova ad affrontare un'inflazione persistentemente alta, che si riflette in un euro più debole e un dollaro più forte. Banca Generali ha quindi pensato a una soluzione per far fronte alle condizioni del mercato. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Gli investitori

Nonostante la complessità del panorama attuale, gli investitori sono determinati a non lasciarsi sfuggire le opportunità presentate dai mercati in crescita. Questa è la considerazione che può essere fatta analizzando i dati della Fabi che mostrano una diminuzione della liquidità sui conti correnti nel 2023, con 43 miliardi di euro spostati in gran parte verso investimenti più redditizi.

La gestione attiva

Sul tema è intervenuto Gianluca Vallosio, responsabile direzione prodotti di Banca Generali il quale ha specificato che per investire sui mercati in questa fase Banca Generali crede “che la strada passi in primis dalla gestione attiva, ovvero la capacità di diversificare i portafogli su base strategica e tattica e di estrarre il maggior valore possibile dai singoli asset”. Al fine di portare avanti questa struttura sono necessari strumenti specifici e selezionati che riescano a seguire l’evoluzione tecnologica.

I 13 nuovi fondi

Fatte queste permesse, Banca Generali ha dato il via a 13 nuovi fondi per la sua Sicav Lux Im. Si tratta di una piattaforma che mette a disposizione di clienti e consulenti le migliori strategie di gestione offerte dai partner della Banca. Vallosio ha commentato: “Con le 10 nuove strategie obbligazionarie puntiamo a intercettare le opportunità degli attesi tagli dei tassi e le crescenti richieste di flussi cedolari da parte degli investitori. Al contempo con i fondi alternativi, forniamo strategie in grado di decorrelarsidall’andamento generale del mercato.