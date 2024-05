"Nuovi lavori ma l’uomo resterà centrale"

Il bicchiere è mezzo pieno. La rivoluzione portata dall’intelligenza artificiale è destinata non solo a potenziare i servizi, ma anche a generare nuovi posti di lavoro. Secondo alcuni osservatori, l’innovativa tecnologia porterà infatti a una crescita della domanda di nuove professionalità, con il conseguente bisogno di competenze specifiche da impiegare. «L’AI, in generale e non solo nel settore bancario – commenta Adolfo Pellegrino, Chief Innovation Officer di Banco Bpm - non sostituirà le persone, ma le aiuterà a svolgere le attività in modo più veloce ed efficace».

Banco Bpm, in questo senso, ha già avviato un percorso per utilizzare al meglio e in positivo il cambiamento in corso, secondo un approccio lungimirante. Il gruppo bancario guidato dall’amministratore delegato Giuseppe Castagna punta ad avere risorse altamente specializzate e qualificate per realizzare il programma di implementazione dell’intelligenza artificiale, strumento che già impiega con successo in vari settori. «Il tutto – prosegue Pellegrino - preservando la centralità dell’essere umano, in particolare nei processi commerciali e di erogazione del credito, ambiti nei quali l’AI non potrà mai rimpiazzare la persona e la sua decisione finale.

La tecnologia suggerisce infatti una risposta, ma è il gestore che alla fine sceglie in modo consapevole, grazie al fatto che gli operatori conoscono i dati utilizzati e le logiche di funzionamento dell’algoritmo».

E, qualora la risposta fornita dalla macchina fosse negativa, verranno chiariti al gestore i motivi di quell’indicazione, per consentirgli di tornare dal cliente e aggiustare i parametri della richiesta di credito affinché essa diventi accettabile. In un’ottica die quantitativo del lavoro, verranno dunque implementati i servizi, ma a fare la differenza sarà sempre la persona