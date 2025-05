Premio Bancafinanza 2025: Guber prima classificata per redditività

Davide Becchetti Vice Direttore Generale Guber Banca

Ascolta ora 00:00 00:00

Guber Banca S.p.A. ha ricevuto il riconoscimento come prima classificata per redditività (categoria ‘less significant bank’) nell’ambito dell’edizione 2025 del Premio “Bancafinanza” che ogni anno premia le migliori performances degli istituti di credito italiani. Il riconoscimento assegnato alla banca digitale specializzata nella gestione del credito non performing e nei servizi a favore delle piccole e medie imprese conferma il percorso di crescita dell’Istituto e il consolidamento della sua evoluzione intrapreso sette anni fa con l’ottenimento della licenza bancaria e quindi il progressivo avvio di nuove aree di business.

Nel 2024 Guber Banca ha registrato il miglior bilancio della propria storia con un aumento del 31,5% dell’utile netto e del 16,6% del patrimonio netto rispetto al 2023 e un ulteriore miglioramento del coefficiente di solidità CET1 (32,3%), considerevolmente più alto rispetto alla media per gli istituti della sua categoria.



Alla cerimonia ha preso la parola il Direttore Generale Fabrizio Berti, il quale ha dichiarato: “Ricevere nuovamente il riconoscimento, conferma il percorso di crescita che stiamo affrontando, migliorando ogni anno le nostre prestazioni. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’impegno profuso dalle colleghe e dai colleghi che quotidianamente lavorano in Guber Banca.

” Presente, al suo fianco, anche il Vice Direttore Generale Davide Becchetti, che ha aggiunto: “Oggi abbiamo fissato un nuovo obiettivo che ci impegneremo a raggiungere anche nei prossimi anni con la stessa determinazione. La nostra mentalità si basa sul miglioramento continuo, che ci aiuta a crescere e ad affrontare nuove sfide, traendo ispirazione dal percorso fatto finora.”