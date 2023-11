Intesa Sanpaolo, come recedere dalla migrazione alla banca digitale Isybank

Novità per Intesa Sanpaolo e il progetto di digitalizzazione. I clienti potranno scegliere fino al 29 febbraio la propria preferenza in merito al passaggio a Isybank. Intesa ha inoltrato martedì 14 novembre 2023 la comunicazione che riguarda il trasferimento alla banca digitale del gruppo. A partire dal prossimo 18 marzo alcuni clienti migreranno verso la novità, ma è possibile recedere, ecco come fare.

Il progetto

Intesta Sanpaolo, nonostante le diverse critiche da parte dei clienti, è comunque convinta del progetto Isybank. Infatti più del 90% dei clienti che nel mese di ottobre 2023 hanno migrato verso la nuova banca, è già operativo. Di questi, secondo le rilevazioni di Intesa, solo il 5% non è pienamente soddisfatto, la Banca si sta attivando per rispondere alle loro esigenze. In una nota della banca si legge: “Questa decisione è stata assunta dalla banca dopo l'attento ascolto della propria clientela e per andare incontro nel modo migliore possibile alle esigenze raccolte. Inoltre, il numero di chi ha chiesto e chiede di tornare in Intesa Sanpaolo è molto contenuto". Sul caso la cessione di centinaia di migliaia di correntisti da Intesa SanPaolo a Isybank è stata messa sotto la lente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, perché le modalità con cui i clienti sono stati avvertiti appare ambigua, ne abbiamo parlato in questo articolo.

Come chiudere il conto

Per chiudere il conto su Isybank bisogna inoltrare una richiesta firmata e scritta. Il servizio clienti fornisce anche un modulo specifico da compilare per inviare la domanda. La documentazione dev’essere poi mandata a Isybank tramite l’applicazione, per posta raccomandata o alla banca dove il cliente apre un altro conto. Quando l’invio del modulo è terminato è necessario eliminare le carte di pagamento collegate al conto e dare alla banca alcune istruzioni per modificare e concludere i servizi collegati. Un esempio sono gli stipendi e i pagamenti con addebito permanente su carta di credito. In termini di tempistiche sono richiesti dai tre ai dodici giorni lavorativi. Per tornare a Intesa è necessario prima chiudere il conto su Isybank e poi aprirne uno nuovo.

L’obiettivo di Intesa

Intesa ha voluto sottolineare nella propria comunicazione che l’obiettivo è quello di migrare all’interno della banca digitale 4 milioni di clienti. Inoltre l'istituto ha ricordato la banca, sono illustrati vantaggi economici e la possibilità di rivolgersi alla filiale digitale che opera da remoto. Intesa ha dedicato un team di gestori disponibili in orari estesi. Infine sarà possibile recarsi in una filiale fisica di Intesa Sanpaolo per i servizi e prodotti non ancora offerti da Isybank.