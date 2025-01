Unicredit pronta ad abbandonare il dossier Commerzbank

Ascolta ora 00:00 00:00

Sì a Commerzbank, ma solo se l’operazione creerà valore. Il Ceo di Unicredit, Andrea Orcel, si è espresso con fermezza, intervistato da Bloomberg Tv a Davos, nei riguardi del dossier Commerzbank sul quale sta incontrando notevoli resistenze da parte di tutto l’establishment tedesco. “Le fusioni e acquisizioni aggiungono valore solo se effettuate alle giuste condizioni, al momento giusto e nel modo giusto. Altrimenti, è meglio starne alla larga”, ha detto.

L’eventuale acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit si trova attualmente in una fase di stallo, complicata dalle resistenze politiche in Germania. Sebbene Orcel abbia descritto la combinazione con Commerzbank come un’opportunità “eccellente” per entrambe le banche, i clienti e gli azionisti, ha ammesso di non comprendere appieno l’opposizione incontrata.

“Abbiamo avuto interlocuzioni sia con Commerzbank che con il governo tedesco, ma ora non è chiaro quale sia il punto del dibattito”, ha dichiarato. L’operazione potrebbe essere rimessa in discussione dopo le elezioni tedesche, ma Orcel non ha escluso la possibilità di ritirarsi qualora non emergessero le giuste condizioni. Interpellato sulla possibilità ha replicato con un tranchant “sì, certo!”.

Banco Bpm e la strategia difensiva

Sul fronte italiano, Unicredit continua a monitorare da vicino la situazione di Banco Bpm. Rispondendo a una domanda sull’eventualità di un rilancio dell’Opas, Orcel ha ribadito che l’attuale proposta rappresenta un “giusto punto di partenza” e che Unicredit resta focalizzata sul valore potenziale dell’operazione.

Nel frattempo, Banco Bpm sembra orientata a rafforzare la propria posizione difensiva. La recente decisione del governo di non esercitare il “golden power” su Anima, partner strategico di Banco Bpm, apre la strada a una possibile acquisizione dell’asset da parte dello stesso istituto. Questa mossa non solo aumenterebbe la redditività e i rendimenti per i soci, ma renderebbe anche più onerosa la scalata da parte di Piazza Gae Aulenti.

La sfida della regolamentazione bancaria

Un altro tema affrontato da Orcel riguarda la competizione globale nel settore bancario. Il Ceo ha espresso preoccupazione per l’impatto della regolamentazione annunciata negli Stati Uniti sotto la precedente amministrazione Trump. “In Europa, il contesto normativo è già più stringente rispetto agli Stati Uniti.

Se questa tendenza continua, rischiamo di perdere ulteriore terreno rispetto ai concorrenti americani”, ha avvertito, sottolineando la necessità di trovare un equilibrio tra controllo e flessibilità per consentire alle banche di assumere rischi.