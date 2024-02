Basket, l'Olimpia Milano passa a Pistoia. La capolista Brescia travolge Napoli

La 19ª della Serie A di basket vede proseguire il dominio della Germani Brescia, corsara per 104-83 sul campo di Napoli. Sorride anche l'Olimpia Milano, che supera in trasferta Pistoia (78-72) e aggancia Venezia al terzo posto in classifica, sconfitta a Reggio Emilia. Torna alla vittoria Trento, grazie al 90-84 su Varese. Tortona passa 86-77 a Brindisi. Chiude la giornata la Virtus Bologna, impegnata stasera sul campo di Treviso.

Pistoia-Milano 72-78

Meglio i toscani nella prima frazione, bravi a scavare un gap di sei punti prima di chiuderla sul 24-21. La reazione di Milano è furiosa nel periodo successivo, con un break di 10-0 in apertura che permette loro di restare a +7, a fine primo tempo. Pistoia ribalta lo svantaggio e nel finale del terzo quarto si porta sopra di tre lunghezze. L'Olimpia risponde e torna avanti con due liberi al termine del periodo. Gli ultimi dieci minuti sono un monologo della squadra di Messina, che scappa fino al più otto in avvio soprattutto grazie a Ricci e Shields (17 punti) e gestisce il vantaggio senza particolari problemi, chiudendo la sfida sul punteggio di 72-78. Milano aggancia così Venezia al terzo posto in classifica, mentre Pistoia incassa il decimo ko e rimane virtualmente fuori dalla top eight, nonostante i 21 punti di Moore.

La stoppata di Varnado e le triple di Shields sono tra le migliori azioni di @PistoiaBasket @OlimpiaMI1936 #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/AsGO0r5Rwf — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) February 4, 2024

Napoli-Brescia 83-104

Altra prova di forza della capolista Germani Brescia, protagonista di un primo tempo praticamente perfetto. Nei primi dieci minuti Christon e compagni segnano 30 punti, concedendone soltanto 12. Nel periodo successivo vengono trascinati da Massinburg e Cournooh. Gli uomini di Magro chiudono 54-28 alla pausa lunga. Al rientro in campo i campani spingono forte con un parziale di 16-5 nei primi cinque minuti di terzo quarto. Qualche palla persa di troppo dei partenopei fa respirare Brescia, che conclude il terzo periodo con 18 punti di vantaggio. A inizio ultimo quarto i partenopei provano ancora a rientrare, ma la Germani amministra bene e porta a casa la vittoria. Successo numero 15 per Brescia, ottavo ko per Napoli.

La stoppata di Gabriel e la tripla di Massinburg tra le migliori giocate del match tra @basket_napoli e @GermaniBrescia #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/yZyfHJCZee — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) February 3, 2024

Reggio Emilia-Venezia 77-60

Il primo quarto è all'insegna dell'equilibrio e si chiude 17-16 per Reggio. Gli emiliani allungano ulteriormente, portandosi sul 31-26, e non si fermano più. Smith e compagni, volano sul 38-30 a metà gara: non bastano i 14 punti di Aamar Simms per Venezia. Il gioco riprende e l'Unahotels vola subito sul +12. Atkins, Weber e Jamar Smith trascinano Reggio a 60-44 prima degli ultimi dieci minuti. I padroni di casa si limita a controllare, sfiorando anche la doppia cifra di vantaggio, e fa debuttare i suoi giovani. Michele Vitali viene omaggiato con una standing ovation per aver centrato i 2mila punti in Serie A. Finisce 77-60 per Reggio Emilia, che aggancia Napoli al quinto posto (11-8). Venezia (13-6) vede allontanarsi Brescia (15-4) e potrebbe perdere terreno anche dalla Virtus (13-5), con cui condivideva il secondo posto. Weber (18) e Atkins (17) i top-scorer per l'Unahotels, contro una Reyer che porta solo Simms (14) in doppia cifra e tira al 25% da tre.

La schiacciata di Atkins e la tripla di Weber tra le migliori giocate del match tra @PallacReggiana e @REYER1872 #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/BnooNkLSdK — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) February 3, 2024

Scafati-Pesaro 83-82

Inizia bene Pesaro, che allunga fino al +13 già all’interno del primo parziale, ma i padroni di casa reagiscono e riescono a riportarsi sotto di due punti tra la fine dei dieci minuti e la metà del periodo successivo. Scafati realizza anche il sorpasso prima di scivolare nuovamente sul meno quattro in vista dell’intervallo lungo. Al rientro in campo gli ospiti firmano un parziale di 9-2 in avvio di terzo quarto che pone le basi per l’allungo sul 64-56 prima dei dieci minuti finali. Nell'ultima frazione Scafati produce prima l'aggancio sul 74-74 a cinque minuti dal termine e poi l’allungo decisivo che vale l’83-82 finale. Pesaro resta così appaiato a Treviso sul filo della zona rossa, mentre i campani consolidano il settimo posto con la decima vittoria stagionale e si godono Alessandro Gentile, autore di 22 punti.

Trento-Varese 90-84

Nelle prime battute meglio gli ospiti che riescono ad allungare fino a undici lunghezze di vantaggio, prima di chiudere il periodo iniziale sul 29-20. La reazione dei padroni di casa è prepotente e produce un autentico dominio nella prima parte della seconda frazione. Trento va avanti nel punteggio grazie ad un parziale di 16-4, anche se poco prima dell’intervallo lungo sono nuovamente i lombardi a portarsi sul 45-44, grazie ad un super Mcdermott. La squadra di Galbiati subisce ancora l’Openjobmetis alla ripresa del gioco ma riesce a raggiungere il vantaggio in chiusura di quarto. Gli ultimi dieci minuti sono punto a punto fino all’allungo degli ultimi due minuti di Trento. Finisce 90-84 per i padroni di casa, che centrano la decima vittoria, mentre Varese incassa la dodicesima sconfitta.

Sassari-Cremona 86-80

Il debutto di coach Markovic al PalaSerradimigni inizia con un primo quarto equilibrato, chiuso sul +2 dai padroni di casa. Nel secondo parziale i sardi si scatenano con un Charalampopoulos, autore di 15 punti e Jefferson. La Vanoli è in partita ma arriva alla pausa sotto di sette lunghezze. Al rientro in campo si portano sotto di un punto a meno di un minuto dalla fine del terzo periodo con la tripla di Lacey. Sulla sirena il canestro di Tyree vale il 59-58. Gli ultimi dieci minuti si giocano inizialmente punto su punto. Poi Cappelletti e soprattutto Charalampopoulos (top scorer con 24 punti, tre in più di Jefferson) costruiscono l’allungo decisivo per il 86-80 finale. Grazie a questo successo la Banco di Sardegna Sassari aggancia in classifica proprio Cremona (che conserva però la miglior differenza punti tra le due sfide di andata e ritorno) e si rialza dopo tre sconfitte consecutive.

Brindisi-Tortona 77-86

Tortona continua a vincere: il successo in casa di Brindisi è il terzo consecutivo per la Bertram, che dal secondo quarto passa in vantaggio e gestisce la partita fino alla fine. Fondamentale il parziale di 21-11 del terzo periodo, che permette ai piemontesi di allungare e trovare il +13 (63-50) quando mancano solo 10 minuti alla fine. Le distanze restano sostanzialmente invariate nell'ultimo quarto. Finisce 86-77 per Tortona, che aggancia Pistoia con 9 vittorie e 10 sconfitte. Sempre ultima l'Happy Casa, al quindicesimo ko in questo campionato.

I risultati

Banco di Sardegna Sassari - Vanoli Basket Cremona 86-80

UnaHotels Reggio Emilia - Umana Reyer Venezia 77-60

Nutribullet Treviso Basket - Virtus Segafredo Bologna (05/02)

Happy Casa Brindisi - Bertram Derthona Tortona 77-86

Dolomiti Energia Trentino - Openjobmetis Varese 90-84

Ge.vi Napoli Basket - Germani Brescia 83-104

Estra Pistoia - EA7 Emporio Armani Milano 72-78

Givova Scafati Basket - Carpegna Prosciutto Pesaro 83-82

Classifica

Brescia 30 punti; Bologna, Milano, Venezia 26; Napoli, Reggio Emilia 22; Trento, Scafati 20; Pistoia, Tortona 18; Cremona, Sassari 16; Varese 14; Pesaro, Treviso 10; Brindisi 8

Prossimo turno

Virtus Segafredo Bologna - Givova Scafati Basket

EA7 Emporio Armani Milano - Happy Casa Brindisi

Germani Brescia - UnaHotels Reggio Emilia

Bertram Derthona Tortona - Banco di Sardegna Sassari

Umana Reyer Venezia - Estra Pistoia

Vanoli Basket Cremona - Ge.vi Napoli Basket

Openjobmetis Varese - Carpegna Prosciutto Pesaro

Dolomiti Energia Trentino - Nutribullet Treviso Basket