Basket, la Virtus Bologna esce dalla crisi e sbanca Venezia. Brescia mantiene il primato

La Virtus Bologna si aggiudica il big match della 26ª giornata della Serie A di basket, passando 89-70 a Venezia. Con questa vittoria le Vu Nere restano agganciate all'Olimpia Milano, capace di rimontare Trento da -14 nel 91-86 finale. La Germani Brescia regola Tortona 72-65 ed è sempre sola in vetta. Importanti successi in chiave salvezza: Pesaro sbanca 96-91 il parquet di Sassari e si avvicina a Treviso (ko 93-75 in casa di Brindisi), Varese piega Napoli per 113-79.

Venezia-Bologna 70-89

La Virtus parte subito forte con un parziale di +12. Arriva subito la reazione della Reye, che riduce notevolmente il distacco alla prima sirena per il 20-24. Bologna reagisce immediatamente e domina il secondo parziale, infilando un break di 18-2 nel giro di cinque minuti che orienta definitivamente l’incontro. Il terzo periodo vede infatti un ulteriore allungo della squadra allenata da coach Banchi, che sfiora i trenta punti di vantaggio prima di toccarli all’inizio dell’ultimo quarto, chiuso con un 89-70 che chiude così un match senza storia. I migliori sono Shengelia (16 punti) e Zizic (15 punti). A Venezia non basta Heidegger (16 punti). Bologna sale così a 36 punti, ad una sola vittoria da Brescia, staccando proprio la Reyer, superata anche da Milano.

Milano-Trento 91-86

L'Olimpia sembra risentire delle fatiche in Eurolega e va immediatamente sotto in casa contro Trento, che si prende il primo quarto con un netto 33-20. Il distacco si riduce nei minuti successivi fino al meno cinque, ma la Dolomiti Energia arriva all’intervallo lungo sul +8. La squadra di Messina rientra sul parquet con una cattiveria diversa e sfodera un grande terzo periodo, recuperando lo svantaggio fino al 62-61. Il vantaggio dell'EA7 dura pochissimo, con Trento avanti a fine terzo periodo 69-73. A quel punto Milano fa il break decisivo, trascinata da Napier (15 punti) e Mirotic (15 punti) fino al 91-86 della sirena. La vittoria in rimonta mantiene Milano agganciata alla Virtus Bologna, con un successo di distanza dalla capolista Brescia, mentre Trento vede la propria posizione in top eight a rischio.

Brescia-Tortona 72-65

Grande equilibrio in avvio con Brescia, che prova a scappare via, salvo essere ripresa e sorpassata da Tortona, avanti 13-14 nel primo quarto. Si gioca punto a punto, con la Bertram che resta incollata alla capolista e chiude il primo tempo addirittura sopra, sul 36-33. Massinburg, Christon e Cournooh provano a scuotere la Leonessa ma regna l'equilibrio anche al termine del terzo periodo, sulla parità esatta di 50-50. Nel momento decisivo del match i big della squadra lombarda salgono in cattedra. Derthona si aggrappa a Dowe nei minuti conclusivi, ma cede nei minuti finali. Vince Brescia 72-65, in vetta alla classifica, con diciannove vittorie. Si ferma invece Tortona, che ora rischia l’ultimo posto valido per accedere ai playoff.

Varese-Napoli 113-79

Varese chiude in avanti il primo quarto (27-26) al termine di un continuo botta e risposta. Nel periodo successivo dominio dell'Openjobmetis, avanti sul 54-43. I campani non rientrano più in partita, restando sempre a distanza di sicurezza da Varese. L'ultimo quarto è un monologo di Mannion e compagni con un parziale di 38-16. Il risultato finale certifica la supremazia del team di Bialaszewski, che coglie una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Preoccupa la quinta sconfitta consecutiva di Napoli, attualmente nona in classifica. I migliori sono McDermott (18 punti) per i padroni di casa, Owens (22 punti) per gli ospiti.

Cremona-Scafati 68-63

Cremona inizia con il piede giusto, terminando una fase punto a punto con la tripla di Lacey che fissa il 18-17 di fine primo quarto. La Vanoli prende le redini della partita e si porta sul +5 all’intervallo. La distanza aumenta al rientro in campo. Dopo essere stati avanti di dodici punti infatti, gli uomini di Cavina arrivano agli ultimi dieci minuti avanti di otto lunghezze, chiudendo di fatto i conti nei primi tre minuti del quarto quarto. A nulla vale la parziale rimonta di Scafati nel finale. Finisce con il risultato di 68-63. La vittoria permette alla squadra di Cavina di agganciare proprio Scafati in classifica.

Brindisi-Treviso 93-75

Partita molto equilibrata nel primo tempo, con Brindisi che chiude il quarto iniziale sul +2, mentre la tripla di Harrison permette alla Nutribullet di fissare il pareggio all’intervallo. I pugliesi tornano in campo con grande determinazione e prendono le redini del gioco, rifilando un netto 26-10, che chiude di fatto il match. il 93-75 finale premia i pugliesi con un super Bartley da 25 punti. Con questa vittoria Brindisi è sempre ultima insieme a Pesaro (8-18).

Sassari-Pesaro 91-96

La Carpegna Prosciutto parte con grande determinazione e chiude avanti di due punti il primo quarto. Si continua sul filo dell'equilibrio con la squadra di Sacchetti, avanti di 4 punti (50-46). Al rientro in campo Sassari con 26 punti si porta a +6 (72-66) quando mancano 10 minuti alla fine. Pesaro trascinata da Wright-Foreman, realizza l'impresa: finisce 96-91 e vede la salvezza, visto la distanza da Varese ora è solo di due punti. Fuori dalla zona playoff, invece, il Banco di Sardegna di Markovic, ko nonostante i 22 di Tyree.

Pistoia-Reggio Emilia 83-82

La gara inizia male per Pistoia, con gli emiliani avanti nel primo quarto sul 25-16. Nel secondo periodo il margine dell'Unahotels supera i dieci punti, poi i toscani tornano a tre punti di distanza, chiudendo sul 44-40 per i rivali a metà gara. Nel terzo quarto Willis firma il sorpasso e Pistoia chiude sul 70-62: 30-18 nel terzo quarto. L'ultimo periodo è elettrico, con Reggio Emilia che pareggia e torna in vantaggio. L'82-80 degli ospiti resiste fino a dieci secondi dal termine, quando Willis trova un canestro in sospensione e un libero aggiuntivo: è 83-82 per l'Estra. Ora Pistoia aggancia Reggio Emilia al quinto posto (14-12) ed è quasi certa dei playoff.

I risultati

EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino 91-86

Germani Brescia - Bertram Derthona Tortona 72-65

Umana Reyer Venezia - Virtus Segafredo Bologna 70-89

Banco di Sardegna Sassari - Carpegna Prosciutto Pesaro 91-96

Vanoli Basket Cremona - Givova Scafati Basket 68-63

Happy Casa Brindisi - Nutribullet Treviso Basket 93-75

Openjobmetis Varese - Gevi Napoli Basket 113-79

Estra Pistoia - UnaHotels Reggio Emilia 83-82

Classifica

Brescia 38 punti; Bologna, Milano 36; Venezia 34; Pistoia, Reggio Emilia 28; Tortona, Trento 26; Napoli, Sassari 24; Scafati, Cremona 22; Treviso, Varese 20; Pesaro, Brindisi 16

Prossimo turno

Virtus Segafredo Bologna - Vanoli Basket Cremona

Germani Brescia - Umana Reyer Venezia

UnaHotels Reggio Emilia - Happy Casa Brindisi

Carpegna Prosciutto Pesaro - Estra Pistoia

Nutribullet Treviso Basket - EA7 Emporio Armani Milano

Dolomiti Energia Trentino - Bertram Derthona Tortona

Gevi Napoli Basket - Banco di Sardegna Sassari

Givova Scafati Basket - Openjobmetis Varese