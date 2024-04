Eurolega, l'Olimpia Milano annienta la Virtus Bologna e tiene viva la speranza

L'Olimpia Milano travolge la Virtus Bologna (90-75) al Forum di Assago nella penultima partita della regular season di Eurolega. Prestazione brillante della squadra di Messina, che manda quattro uomini in doppia cifra e viene trascinata da Mirotic, autore di una doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi. Play-in ancora possibile nonostante le vittorie di Efes e Partizan.

Melli e compagni si giocheranno le ultime chanche di qualificazione giovedì 11 aprile contro il Maccabi Tel Aviv, sul parquet neutro di Belgrado. La Virtus getta presto la spugna e si giocherà l'ottavo posto contro Baskonia. Tra i padroni di casa, 18 punti di Mirotic; tra le Vu Nere, al sesto ko consecutivo in Eurolega, 21 punti di Shengelia.

La partita

Davanti ai 12mila del Forum, il primo canestro del match è di Pajola, che colpisce dall'arco su assist di Belinelli (0-3). Milano risponde con Melli sempre da tre, ma dall'altra parte la Virtus colpisce con Shengelia (3-5). Ancora Shengelia fa 2/2 dalla lunetta mentre l'Olimpia si scatena dall'arco con Tonut e Melli e passa a condurre (10-9). Si accende Mirotic: cinque punti di fila per l'allungo dell'EA7. Poythress segna, subisce il fallo e segna il libero supplementare: parziale di 11-0 per l'Olimpia (20-9). Bologna interrompe il proprio digiuno con Shengelia. Milano però mette in moto anche Shields: 22-14. Finisce 22-18 il primo quarto per Milano. Il secondo periodo si apre con i liberi di Hall e una tripla di Mickey (24-21). L'asse tedesco Lo-Voigtmann costruisce il (29-25). Polonara segna da tre e avvicina la Virtus (31-28). Mirotic muove il punteggio dalla lunetta (33-28). Shengelia segna da due (11 punti per il 35-30 Milano). Mirotic si sblocca anche dall'arco per il (38-32). L'EA7 ancora spietata dalla lunga distanza: Melli guida la transizione e arma la mano di Shields. Massimo vantaggio Olimpia sul +9. L'infrazione di passi fischiata a Belinelli causa anche un fallo tecnico alla panchina della Virtus. Mirotic segna il libero del tecnico e Shields fissa il +12 (46-34) con cui si va all'intervallo.

Milan vs Virtus l Round 33 Highlights ▶️ pic.twitter.com/TxfueZENbN — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 5, 2024

Il match ricomincia come era finito, con un canestro di Milano. Lo segna Tonut (48-34). Prosegue il monologo milanese. Shengelia non ci sta e suona la carica con un gioco da tre punti, i primi della Virtus nel secondo tempo (51-37). Con la schiacciata di Melli e la tripla di Napier, l'EA7 vola sul 56-37 e mette un'ipoteca sul derby. Melli continua a infiammare il pubblico nel terzo quarto. Anche Napier al match: tripla e nuovo massimo vantaggio dell'Olimpia sul +22 (62-40). Tonut aggiorna il massimo vantaggio sul +24 (64-40). Milano continua a gestire il vantaggio di oltre 20 punti. Sipario sul terzo quarto con il primo canestro di Hines e un'abbozzata reazione di Polonara. Milano avanti (73-53). Il quarto periodo si avvia a essere un lungo garbage time. Milano consolida ancora il +20 (75-55). La partita scivola via senza grossi clamori. Mirotic raggiunge la doppia doppia con 18 punti e 11 rimbalzi e Belinelli segna la tripla dell'82-66. Qualche altra perla sparsa fino al 90-75 di fine partita.

Il tabellino

Parziali: 22-18, 46-34, 73-53

EA7 Emporio Armani Milano: Napier 8 , Tonut 15, Shields 11, Mirotic 18 , Melli 13; Lo, Poythress 8, Ricci , Hall 8, Voigtmann 3, Hines 4. N.e.: Flaccadori. Coach: Ettore Messina

Virtus Segafredo Bologna: Pajola 7, Belinelli 13, Dobric 6, Dunston 2, Shengelia 21 ; Hackett 1 , Lundberg 2 , Mickey 5, Polonara 8 , Abass 3, Zizic 5, Lomasz 2. Coach: Luca Banchi