Eurolega, l'Olimpia Milano cade in casa del Villeurbanne: playoff sempre più lontani

Ancora una sconfitta per l'Olimpia Milano in Eurolega. Nella 27° turno la squadra allenata da Ettore Messina si è arresa sul campo del Lyon-Villeurbanne per 81-77.

Una sconfitta meritata per l'EA7, dopo un'intera partita a inseguire gli avversari, con un attacco ancora troppo scostante e le pesanti assenze di Mirotic, Napier, Tonut, Baron e Flaccadori. Milano ha tentato un'eroica rimonta finale, ma si è arresa alla beffarda tripla sul ferro del rientrare Maodo Lo. Alle 'Scarpette Rosse' non bastano i 19 punti di Hall, francesi trascinati al successo da Lauvergne con 17 punti. Per Milano è la sedicesima sconfitta in regular season. Ora i playin, che da questa stagione promuovono due squadre ai playoff, sono sempre più lontani.

Great win for @LDLCASVEL in their first match following the break.#EveryGameMatters pic.twitter.com/v75vBeUer1 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 1, 2024

La Virtus Bologna invece (in campo giovedì) riparte con una vittoria. Dopo la sosta per coppe e nazionali, alla Segafredo Arena, le Vu Nere hanno battuto 87-74 il Valencia con 16 punti di Belinelli e 14 punti di Mickey. Questo successo rilancia la squadra di coach Banchi, per un posto diretto ai play-off.

La partita

Nel primo periodo i francesi provano a prendere subito il largo, con Lauvergne molto caldo al tiro. La squadra di Messina cerca di rimanere in scia, ma le due triple sul finale del quarto di De Colo e Scott mandano l'Asvel sul +8 sul 22-13. All’inizio del secondo quarto si accende Maodo Lo, con il tiro da tre punti per provare ad accorciare. Lauvergne domina sotto canestro, con l’Armani che riesce ad aggrapparsi nuovamente all’incontro poco prima dell’intervallo, ancora con Lo che tiene in vita i suoi, sotto 39-35.

5:29 alla fine. Asvel avanti 74-59 pic.twitter.com/3Fxx02vtQB — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) March 1, 2024

Al rientro in campo i francesi continuano a tirare con percentuali altissime, aggiungendo anche i tiri dal perimetro di De Colo. Per Milano sale in cattedra Devon Hall, che infila due tiri da tre pesanti per poter restare sul -6 (62-56) a seicento secondi dal termine. Nell’ultimo quarto l'Olimpia sembra aver mollato: Villeurbanne aumenta i ritmi mentre l'EA7 perde tre palloni sanguinosi e concede semplici transizioni offensive a Scott e Yaacov. Negli ultimi due minuti Milano tenta una clamorosa e disperata rimonta, con gli uomini di Poupet che smettono di segnare, ma Lo sbaglia quasi sulla sirena la tripla del pareggio. Vince l’Asvel 81-77.

Il tabellino

Asvel Villeurbanne - EA7 Emporio Milano Armani 81-77

Parziali: 22-13, 39-35, 62-56.

ASVEL VILLEURBANNE - Lauvergne 17, Lee 5 , Jackson 2 , Lighty 3 , Ndiaye 9 ; Scott 12 , De Colo 13, Luwawu-Cabarrot 7, Kahudi 4, Yaacov 9 . N.e.: Thomas. Allenatore: Pierric Poupet

EA7 EMPORIO MILANO ARMANI - Lo 15, McGruder 9, Melli 4 , Shields 9 , Voigtmann 6 (3/4, 0/2); Poythress, Bortolani , Ricci 4 ), Hall 19, Hines 11. Allenatore: Ettore Messina