Eurolega, l'Olimpia Milano sfida in trasferta il Maccabi Tel Aviv: quando e dove vederla in tv

L'Olimpia Milano in campo per salvare l'onore, oggi 30 marzo alle ore 20.05 (ora italiana) contro il Maccabi Tel Aviv, nella sfida valida per la 32ª giornata di Eurolega.

La sconfitta rimediata a Istanbul contro l'Efes ha praticamente azzerato le possibilità per le Scarpette Rosse di raggiungere i playoff. Nonostante la sfida proibitiva, la squadra di coach Ettore Messina vuole tornare al successo in quella che sarà l'ultima trasferta stagionale all’estero. Gli ultimi due appuntamenti vedranno Melli e compagni, impegnati prima in casa contro il Barça Basket (7 aprile) e poi in trasferta nel derby contro la Virtus Bologna.

Il momento delle squadre

L’Olimpia (14-17 in classifica) gioca a Tel Aviv la quarta gara in sette giorni esatti, l’ultima delle 12 consumate in marzo. I meneghini hanno vinto otto delle ultime dieci partite, così come il Maccabi Tel Aviv (18-13 in classifica), dopo il netto successo contro la Virtus Bologna, con la qualificazione assicurata è a caccia della posizione più alta possibile nella griglia dei playoff e in casa ha il miglior bilancio di tutta l’Eurolega. Per quanto riguarda la situazione infortuni, per Milano restano fuori Kevin Pangos, Gigi Datome, Paul Biligha e Devon Hall. Dall'altra parte indisponibili i lungodegenti Austin Hollins, Alex Poythress e Jalen Adams.

I roster

Maccabi Tel Aviv

Brown, Baldwin (PG)

Ziv, Hilliard, Dibartolomeo (G)

Colson, Menco (SF)

Martin, Sorkin, Cohen (PF)

Nebo, Braimoh (C)

Coach: Oded Kattash

Olimpia Milano

Napier, Mitrou-Long, Baldasso (PG)

Baron, Tonut (G)

Luwawu-Cabarrot, Thomas, Alviti (SF)

Melli, Ricci, Voigtmann (PF)

Hines, Davies (C)

Coach: Ettore Messina

*Israeliani sempre privi di Jalen Adams, Alex Poythress e Austin Hollins. Nell’Olimpia Milano non dovrebbero esserci novità sul fronte Datome, Hall, Pangos e Biligha.

Le parole dei coach

Oded Kattash (coach Maccabi Tel Aviv): "Milano ha una squadra con una rosa strepitosa ed è una squadra difensiva che ci metterà in difficoltà. Presumo già che non avremo la stessa quantità di assist come nell'ultima gara, loro giocano in modo diverso. Non sarà facile, dovremo arrivare più concentrati e tutto dipenderà dalla nostra difesa. Questa è un'altra partita molto importante per noi. Cerchiamo di non guardare la classifica e il significato del match. Mi fido dei miei giocatori che hanno saputo fare i giusti aggiustamenti in così poco tempo. Come detto, Milano ci renderà le cose difficili. Giocano in modo aggressivo in difesa e controllano il ritmo".

Ettore Messina (coach Olimpia Milano): "Il Maccabi è stato finora la miglior squadra di EuroLeague sul proprio campo, è in grande fiducia, ha vinto otto delle ultime dieci partite, ha una squadra atletica, con guardie dotate di grande talento offensivo ed esperienza, lunghi pericolosi dentro l’area ma anche in grado di aprire il campo, come Colson e Martin. Noi veniamo da una prestazione insufficiente a Istanbul, dopo un periodo molto buono, per cui l’obiettivo, nonostante tutte le difficoltà tipiche di ogni gara che si gioca a Tel Aviv, è quello di tornare a esprimerci ad un buon livello e mostrare spirito competitivo".

I precedenti

L’Olimpia ha vinto due delle sue tre Coppe dei Campioni battendo in finale il Maccabi Tel-Aviv. A Losanna il 2 aprile 1987, finì 71-69 per Milano, coach Dan Peterson. Un anno dopo, a Gand, finì 90-84 sempre per l’Olimpia nella prima edizione della Coppa dei Campioni moderna assegnata tramite Final Four. L’allenatore era Franco Casalini. In tutto, le due squadre si sono affrontate 40 volte e il bilancio è di 21-19 per il Maccabi. A Milano è 13-6 per l’Olimpia. A Tel Aviv 15-4 per il Maccabi. In campo neutro è 2-0 per l’Olimpia e i due precedenti riguardano proprio le due finali vinte da Milano.

A queste due gare andrebbero aggiunte le due sfide dell’Euroclassic di Chicago e New York del 2015 con una vittoria per parte. In Eurolega il bilancio è 14-9 per il Maccabi, 8-4 per l’Olimpia a Milano. Nel 2014, nei playoff, l’avversario fu proprio il Maccabi che si impose 3-1 nella serie e poi vinse il titolo europeo a Milano. Due anni fa, l’Olimpia ha interrotto un digiuno che durava dal 1987 vincendo a Tel Aviv 86-85 dopo un tempo supplementare con il jumper della vittoria segnato da Malcolm Delaney. Lo scorso anno l’Olimpia ha vinto in casa 83-72 con 16 punti di Devon Hall e 14 di Dinos Mitoglou. Nella partita di andata invece il Maccabi si è imposto 77-71.

Dove vedere la partita

La palla a due verrà alzata alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv (Israele) alle 20:05 ora italiana, con la diretta tv affidata a Sky Sport Uno (canale 201). La telecronaca è affidata a Geri De Rosa con il commento tecnico di Andrea Meneghin. La diretta streaming sarà disponibile, invece su NOW ed Eleven Sports.