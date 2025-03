Ex campione di basket dell'Olimpia Milano finisce in carcere. Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Samardo Samuels, 36 anni, ex centro dell'Olimpia Milano, con la quale ha vinto lo scudetto del 2014, è stato arrestato sabato sera dai carabinieri a Milano con l'accusa di aver terrorizzato i vicini con comportamenti minacciosi e persecutori.

L'ex stella del basket avrebbe ascoltato musica alta e bevuto alcolici mentre il suo cane, un molosso, girava libero in un cortile terrorizzando una famiglia del suo condominio, in zona Farini, nella parte nord della città. A chiamare le le forze dell'ordine è statauna donna di 48 anni nascosta nel seminterrato del palazzo di via Farini in cui vive assieme al marito e ai suoi due figli di 10 e 14 anni. Tutta la famiglia si era rintanata lì, terrorizzata, per nascondersi da quel vicino di casa che, a quanto sembra, negli ultimi mesi li avrebbe più volte minacciati.

Il cestista giamaicano, davanti ai militari del Nucleo Radiomobile che erano intervenuti, si sarebbe difeso dicendo (in inglese): "Sono un campione, non un criminale" secondo una prima ricostruzione dei fatti. Poi avrebbe proseguito con un comportamento poco collaborativo: una volta scoperto nel data base che sull'ex campione pendeva un divieto di avvicinamento, emesso dal Tribunale di Milano il 13 febbraio scorso, proprio nei confronti di quella famiglia, i carabinieri lo hanno portato in caserma. Dove poi sono arrivati altri condomini a sporgere querela e a raccontare altri episodi. Stamani è previsto per lui il rito direttissimo.

L’episodio di sabato non sarebbe stato un caso isolato. Tra il 23 febbraio e il 6 marzo, il numero unico di emergenza ha ricevuto cinque chiamate dallo stesso condominio per segnalare disturbi e comportamenti molesti da parte di Samuels. Uno degli episodi più gravi risalirebbe al 27 febbraio, quando l’ex atleta avrebbe preso a pugni un corriere che stava effettuando una consegna nel palazzo. Non è la prima volta che Samuels finisce nei guai. Nel 2018, era già stato denunciato per ingiurie dopo aver insultato una donna che cercava di parcheggiare in un posto riservato ai disabili, occupato dalla sua Porsche.

Samuels nella sua carriera da giocatore ha indossato la maglia dei Cleveland Cavaliers in Nba con un bilancio di 1.100 punti in 109 partite. Nel 2013 l'approdo con l'Olimpia Milano, dove resta per due stagioni conquistando lo scudetto al primo anno. La sua stagione è però condizionata dalla frattura della mano destra riportata in Eurolega a Kaunas con un'assenza dai campi di gioco di circa due mesi.

Ma in gara 2 dellacontro Siena è decisivo con la cattura di ben 15 rimbalzi. L'anno dopo lascia Milano per giocare con il Barcellona. Nel 2017 Samuels torna in Italia e firma per una stagione con Brindisi.