Tifoso insulta Teodosic poi scoppia la rissa: alta tensione in Olimpia Milano-Virtus Bologna

Alta tensione al termine di Olimpia Milano-Virtus Bologna. La squadra di Ettore Messina supera le V-Nere 79-76 ma il post partita regala purtroppo un brutto episodio che nel giro di pochi minuti è diventato virale sui social. Partita ricca di emozioni ma rovinata da uno strascico ad alta tensione dopo la sirena: parte del pubblico di Milano inveisce contro Milos Teodosic che si accinge ad entrare nel tunnel, il serbo reagisce agli insulti spintonando un tifoso che finisce per terra. L'intervento degli steward e degli altri giocatori evitano il peggio e riportano la calma. Scene bruttissime, che potranno portare delle conseguenze. Da vedere cosa hanno scritto gli arbitri nel referto e cosa decideranno il Giudice Sportivo e la Procura Federale.

CRAZY SCENES IN MILANO



Daniel Hackett and some fans from Olimpia Milano going up in an altercation following Game 2. pic.twitter.com/ulbX8PyJwr — Cesare Milanti (@cesaremilanti) June 11, 2023

Cosa è successo

Dalle prime ricostruzioni pare che un paio di tifosi di Milano si siano avvicinati all'ingresso del tunnel degli spogliatoi, hanno iniziato ad insultare Teodosic. A quel punto sembra ci sia stato anche un tocco sulla schiena e il serbo ha reagito d'impulso, tornando indietro e salendo i gradini di quella zona di tribuna per scontrarsi con quell'individuo. Da lì è scattato un parapiglia in cui la moglie e la figlia di Kevin Pangos finiscono a terra spaventate, Hackett viene trattenuto a forza così come Belinelli e solo la buona volontà dei compagni di squadra limita i danni.

Rissa Milos Teodosic al Forum: ecco il video da un'altra visuale pic.twitter.com/451BLS3Kca — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) June 11, 2023

Sembra che il tifoso sia stato subito individuato e portato via dalla security. L'aspetto peggiore della vicenda è proprio che il fatto sia avvenuto in una zona di tribuna dove spesso ci sono le famiglie dei giocatori, le compagne coi figli, quasi tutti molto piccoli, e questo ha fatto sì che anche i giocatori dell'Olimpia siano intervenuti in protezione appunto dei loro cari. Senz'altro una pagina da dimenticare in una finale equilibratissima e dall'esito incerto: Mezzo scudetto è a Milano ma di sicuro non è finita. Ora bisognerà capire anche cosa accadrà in caso di eventuali squalifiche.

Due nuovi video sulla rissa al Forum: l'uscita dal campo Milos Teodosic, una probabile prima reazione verso i tifosi, quindi il play serbo viene colpito da un tifoso e reagisce con Daniel Hackett pic.twitter.com/V7v6CjPir9 — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) June 11, 2023