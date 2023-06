L'Olimpia Milano si porta 2-0 nella serie scudetto: sconfitta la Virtus Bologna 79-76

L'EA7 Milano vince anche gara 2 della finale scudetto contro la Segafredo Bologna. Sul parquet casalingo del Mediolanum Forum, la squadra di Ettore Messina, campione uscente, si è aggiudicata la seconda sfida contro le V-Nere di Sergio Scariolo per 79-76.

Top scorer per l’Olimpia alla fine è stato Shavon Shields con 18 punti, poi Billy Baron e Shabazz Napier entrambi a quota 12. Tornike Shengelia il trascinatore della Virtus con 17 punti, 14 per Marco Belinelli e 11 per Jordan Mickey. Adesso la serie finale si sposta alla Segafredo Arena con gara-3 in programma mercoledì 14 giugno alle ore 20:30. Sempre a Bologna poi venerdì 16 ci sarà gara-4.

La partita

Match combattuto con il primo quarto della gara che si chiude in favore di Bologna (+3) con il risultato di 17-14. Nel secondo, i padroni di casa provano a invertire il trend del match con gli emiliani che fanno fatica e subiscono la mini rimonta che all'intervallo recita +3 per i padroni di casa (38-35), grazie al 24-18 maturato nel secondo parziale. Nel terzo quarto l'equilibrio ha la meglio sulle emozioni (19-19) con l'Olimpia che conferma il vantaggio di +3 (57-54).

L'Olimpia è una cooperativa del canestro - cinque in doppia cifra Shields top scorer con 18 -, mentre la Virtus si affida all'estro di Shengelia (17). Il finale è incandescente: Shengelia e Mickey firmano il sorpasso (73-72) con un parziale di 8-0, Shields però ne realizza 5 in fila e inverte l'inerzia. Nella girandola di liberi, Bologna ne sbaglia 3 con lo stesso georgiano e Hackett. Melli invece a 5" dalla fine è glaciale dalla lunetta e consegna il 2-0 alle Scarpette Rosse.

Partita ricca di emozioni ma rovinata da uno strascico ad alta tensione dopo la sirena. Parte del pubblico di Milano inveisce contro Milos Teodosic che si accinge ad entrare nel tunnel, il serbo - innervosito dal finale punto a punto - reagisce agli insulti spintonando un tifoso che finisce per terra. Il peggio viene evitato dagli steward e gli altri giocatori che si frappongono e riportano la calma. Una pessima coda per uno spettacolo che fino a quel momento era stato il migliore spot per il basket italiano.

Il tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO - Tonut, Melli 10, Baron 12, Napier 12, Ricci, Biligha, Hall 8, Baldasso ne, Shields 18, Hines 4, Datome 4, Voigtmann 11. Coach: Ettore Messina

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - Mannion ne, Belinelli 14, Pajola 2, Jaiteh 8, Shengelia 17, Hackett 3, Mickey 11, Camara ne, Ojeleye 7, Teodosic 4, Abass, Cordinier 10. Coach: Sergio Scariolo

Arbitri: Giovannetti-Gonella-Lanzarini Note: parziali 14-17, 38-35, 57-54. Tiri liberi: Milano 16/19, Bologna 16/24. Nessun uscito per cinque falli

Il calendario

GARA 1 - 09/06 EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna 92-82 (1-0)

GARA 2 - 11/06 EA7 Emporio Armani Milano - Virtus Segafredo Bologna 79-76 (2-0)

GARA 3 - 14/06 Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano

GARA 4 - 16/06 Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano