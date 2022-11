L'Italbasket a caccia dei Mondiali 2023, quando gioca e dove vederla in tv

L'Italbasket punta il Mondiale 2023. Gli Azzurri scenderanno in campo venerdì 11 novembre a Pesaro contro la Spagna, campione del Mondo e d'Europa in carica, poi di nuovo lunedì 14 novembre a Tbilisi per affrontare i padroni di casa della Georgia.

Il ct Gianmarco Pozzecco ha convocato 18 giocatori per il raduno, fissato a Pesaro da lunedì 7 novembre, prima delle sfide contro Spagna e Georgia. L'obbiettivo è provare a fare bottino pieno in entrambe le gare, staccando così il pass prima delle ultime due gare in programma a febbraio. Niccolò Mannion, Paul Biligha, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola si aggregheranno alla squadra il 10 novembre. Non convocato invece Nicolò Melli, per una scelta concordata con Pozzecco.

Il programma

Dopo le tre vittorie consecutive della scorsa estate con Olanda, Ucraina e Georgia, e i quarti di finale di Eurobasket, torna in campo l'Italbasket per due impegni importanti nel cammino delle Qualificazioni ai Mondiali 2023. Gli Azzurri sfideranno la Spagna di Sergio Scariolo. Lunghissima la rivalità tra Italia e Spagna. Iniziata nel 1950 a Nizza proprio nelle qualificazioni al Mondiale, è proseguita negli anni fino alla 66^ sfida dell'11 novembre prossimo. In totale, 40 vittorie italiane e 25 spagnole. Qualche giorno dopo la delicata trasferta a Tbilisi contro la Georgia, formazione anch’essa in piena corsa per la qualificazione. Infine a febbraio ci saranno le ultime due sfide: in casa contro l’Ucraina e successiva trasferta in Spagna. Il Mondiale 2023 è anche la via di accesso ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il calendario

24 agosto

Georgia-Olanda 77-66

Ucraina-Italia 89-97

Spagna-Islanda 87-57

27 agosto

Olanda-Spagna 64-86

Italia-Georgia 91-84

Islanda-Ucraina 91-88 d1ts

11 novembre

Ucraina-Islanda (ore 15.00)

Islanda-Georgia (ore 20.00)

Italia-Spagna (21.00)

14 novembre

Ucraina-Islanda (ore 15.00)

Georgia-Italia (ore 16.00)

Spagna-Olanda (20.30)

23 febbraio

Islanda-Spagna

Olanda-Georgia

Italia-Ucraina

26 febbraio

Ucraina-Olanda

Georgia-Islanda

Spagna-Italia

La classifica del Girone L

Spagna 11 (5/1)

Italia 11 (5/1)

Islanda 10 (4/2)

Georgia 9 (3/3)

Ucraina 7 (1/5)

Olanda 6 (0/6)

L'Italia e le Furie Rosse comandano il girone con 11 punti davanti all'Islanda con 10 della Georgia con 9: con due successi gli Azzurri sarebbero matematicamente qualificati per la World Cup 2023 in Giappone, Indonesia e Filippine, viceversa bisognerà attendere le ultime due gare di febbraio. Si qualificano le prime tre squadre classificate.

I convocati

Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano)

Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Dolomiti Energia Trentino)

Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

Michele Vitali (1991, 196, G/A, Unahotels Reggio Emilia)

Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A/C, Unahotels Reggio Emilia)

Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

Nicola Akele (1995, 203, A, Germani Brescia)

Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)

Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

Quando e dove vedere l'Italbasket

La sfida tra Italia e Spagna, terza gara degli Azzurri nel gruppo L delle qualificazioni ai Mondiali del 2023, si giocherà venerdì 11 novembre, alle ore 21.00, sul parquet della Vitrifrigo Arena di Pesaro. La sfida sarà visibile in Tv su RaiDue (commento di Maurizio Fanelli e Sandro De Pol) e Sky Sport Arena (canale 204 con telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina), mentre in Live-Streaming su NOW TV ed ELEVEN Sports (commento di Matteo Gandini e Paolo Lepore). Lunedì 14 novembre alle ore 16.00 italiane (le 19.00 locali) sarà la volta di Georgia-Italia con diretta su RaiTre e Sky Sport Arena poi in Live-Streaming su NOW TV ed ELEVEN Sports.

