Cinema, campo da basket e 19 bagni, ma è in rovina: mistero sulla maxi villa di Michael Jordan

Una mega villa di lusso, dotata di ogni genere di comfort, di un campo da basket, di un cinema privato e addirittura di una stanza dei sigari: eppure, nonostante il fatto che il suo valore si sia dimezzato rispetto all'anno della messa in vendita e che il suo proprietario originario sia quello che ad oggi è considerato quasi unanimemente come il giocatore di basket Nba più grande di tutti i tempi, ovvero Michael Jordan, nessuno l'ha mai acquistata.

L'immensa proprietà di Chicago, che si estende per 7 acri, risulta sul mercato addirittura dall'ormai lontano 2012, quando fu valutata 29 milioni di dollari: oggi, a circa 12 anni di distanza, le condizioni dell'immobile, per quanto risultino evidenti le finiture di lusso e la qualità del mobilio rimasto al suo interno, sono ovviamente peggiorate. Le difficoltà a trovare l'acquirente giusto e lo stato di decadenza della villa hanno fatto calare il prezzo fino agli attuali 14.855 milioni di dollari.

Le immagini degli interni e degli esterni dell'immensa struttura, quindi, appaiono ad oggi decisamente in condizioni precarie rispetto alle varie foto che si continuano a reperire in rete e che sono state pubblicate con l'obiettivo di favorirne finalmente la rivendita: questo si evince in modo chiaro dal video realizzato proprio quest'anno dal portale Decaying Midwest, che si occupa per l'appunto di realizzare dei reportage sui luoghi abbandonati.

La mega villa appartenuta al sei volte vincitore dell'anello con la maglia dei Chicago Bulls viene tuttora descritta nell'annuncio pubblicitario come il "monumento alla sua instancabile dedizione e al suo duro lavoro". Un immobile con una superficie di 17mila metri quadrati che consta di 9 camere da letto, 19 bagni, una piscina a sfioro con isola al centro, un cinema privato, diversi salottini con tv a schermo piatto, un campo da basket con tanto di logo dei Chicago Bulls e la stanza per i sigari, una delle grandi passioni di Jordan.

Come detto, la maggior parte delle stanze è in rovina, pur essendo rimasti lampadari e mobili di grande qualità, nonché gli attrezzi di una palestra privata fornitissima con tanto di sauna e accessori.

Appare evidente, comunque, che si tratta di un immobile abbandonato da tanti anni, ma viste le disponibilità economiche di MJ non stupisce più di tanto il fatto che non ci sia poi questa grande fretta di vendere e di eliminare una voce di spesa: l'ex cestista ha infatti trascorso l'estate in giro sul suo yacht in Europa insieme alla moglie Yvette Prieto.