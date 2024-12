Nove svenuti e un infarto al palazzetto del Panathinaikos. Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

È successo di tutto nel match di Eurolega tra Panathinaikos e Baskonia. L'infortunio di Mathias Lessort è stato così scioccante a vedersi - la gamba del cestista francese si è spezzata di netto dopo che era atterrato sul piede di un avversario in seguito un tiro in sospensione - che ha avuto un impatto terrificante sugli spettatori presenti nel palazzetto ateniese. Addirittura sugli spalti di OAKA si sono contati nove svenimenti e un infarto.

EYVAH EYVAH MATHIAS LESSORT ÇOK KÖTÜ SAKATLANDI ☹️ pic.twitter.com/xjNW1ky5Q1 — Euroleague Time (@euroleague_time) December 19, 2024

Siamo all'inizio del terzo quarto, i padroni di casa hanno le mani sulla partita senza troppi patemi con 21 punti di vantaggio. Il centro della squadra greca, Mathias Lessort, nel tentativo di anticipare un avversario sotto canestro, scivola col piede destro atterrando dal salto. Il sinistro rimane "impiantato" e la torsione innaturale della gamba è davvero spaventosa.

Mathias Lessort's cries of pain were so loud. Everyone in shock in OAKA.



Mathias Lessort stay strong pic.twitter.com/DTUBLjaarD — Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 19, 2024

Il giocatore urla dal dolore, i compagni e gli avversari si accorgono subito della gravità dell'infortunio. Dentro al palazzetto cala il silenzio. Lo staff medico interviene prontamente, il francese sente un dolore fortissimo. I compagni sono accanto a lui e sono disperati. Dinos Mitoglu si mette le mani tra i capelli, Juancho Hernangomez è tra quelli emotivamente più colpiti. Lo spagnolo aiuta il compagno a rialzarsi, con l'idea di aiutarlo per abbandonare il campo. Ma Lessort, tra lo stupore di tutti, si dirige da solo, saltellando su una gamba sola verso gli spogliatoi, rincorso dai medici.

La partita viene interrotta non solo per le cure di cui aveva bisogno il giocatore, ma anche perché diverse persone presenti avevano necessità dell'aiuto del personale medico. "Nove persone sono svenute e un’altra ha avuto un attacco di cuore. Non sono riusciti a trovare abbastanza ambulanze per mandare le persone in ospedale!" , ha dichiarato l’allenatore del Panathinaikos Ergin Ataman. Il match è stata vinto dai greci 104-69, ma l’esito finale è passato inevitabilmente in secondo piano.

Markus Howard and the Panathinaikos squad send their prayers for Mathias Lessort after the game pic.twitter.com/wZf5Yk6bcX — BasketNews (@BasketNews_com) December 19, 2024

Conclusa la gara, i giocatori di entrambe le squadre si sono riuniti al centro del campo per pregare tutti assieme per lo sfortunato cestista francese. Successivamente, l’intera squadra del Panathinaikos ha raggiunto il compagno in ospedale per stargli vicino. Anche il figlio di Lessort era presente. Purtroppo anche lui ha assistito alla scena da distanza ravvicinata, gettandosi poi per terra in preda alla disperazione. Juancho Hernangomez, l'ha poi preso in braccio cercando di consolarlo, portandolo via dal campo.

Juancho Hernangomez comforting Lessort junior pic.twitter.com/tiotEsOhPa — Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 19, 2024