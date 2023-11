Sesso con una minorenne, scandalo sul cestista Josh Giddey. Nba avvia un'indagine

Bufera sul giocatore Nba Josh Giddey, finito al centro di un'inchiesta per aver avuto un rapporto sessuale con una minorenne. Hanno fatto il giro dei social le immagini compromettenti che vedono il cestista di 21 anni insieme a una studentessa di soli 15 anni. La ragazzina sarebbe stata consenziente, dato che è lei stessa a mostrare certi scatti compromettenti, vantandosene pure, ma ciò non ha certamente impedito che il popolo del web insorgesse, gridandolo alla scandalo. Stando alle ultime notizie trapelate, l'Nba avrebbe deciso di avviare un'inchiesta.

Nelle immagini post-rapporto sessuale che circolano sui social, si vede la minorenne sorridere apertamente insieme al giocatore di basket, che milita negli Oklahoma City Thunder. " Ho appena sco.... con Josh Giddey" , è il commento che accompagna uno degli screenshot che circolano in rete.

È evidente come nessuno dei due giovani coinvolti immaginasse le conseguenze, che non sono tardate ad arrivare. Giddey è stato letteralmente travolto dalle polemiche per essere stato con una ragazza così giovane. " Josh Giddey degli OKC Thunder con una ragazza minorenne. Nel primo video parla con suo fratello. Questo è disgustoso e quest'uomo deve essere punito" , è il commento di un utente che ha riproposto i contenuti compromettenti. " Non possiamo più lasciare che tutto ciò resti sotto la superficie. Questo deve essere visto. La ragazza è una studentessa della scuola superiore".

Dopo la diffusione della notizia, l'Nba ha deciso di aprire un'indagine sul giocatore per comprendere meglio la situazione. Negli Stati Uniti l'età minima per il consenso a un rapporto sessuale è di 16 anni, pertanto al di sotto di questa soglia si è nel campo dell'illegalità.

Il portavoce dell'Nba Mike Bass ha confermato alla stampa locale che la lega sta indagando, ma non ha fornito ulteriori informazioni. Quanto al giocatore degli Oklahoma City Thunder, intervenuto in una conferenza stampa, non ha voluto fare dichiarazioni a tal proposito. "Ho capito la domanda, ragazzi, e capisco perfettamente che voi ragazzi vogliate saperlo, ma per ora non ho niente da dire" , ha risposto ai giornalisti.

Giddey, originario di Melbourne (Australia), è stato il primo diplomato della Nba Global Academy ad essere poi selezionato nel draft Nba. Attualmente gioca come Guardia per Oklahoma City Thunder, ma dopo un simile scandalo il suo posto è incerto.

L'opinione pubblica è prevalentemente schierata contro di lui, tanto che venerdì scorso, durante un concerto dei Lil Uzi Vert, sono stati intonati cori contro il giocatore: "F...k Josh Giddey!".

