La bellezza sposa l'innovazione. Cosmoprof vede il tutto esaurito

Bellezza senza confini e innovazione. Il più affermato evento al mondo dedicato agli operatori dell'industria cosmetica è pronto a tornare. Cosmoprof Worldwide Bologna 2025 si prepara mostrare ai visitatori tutte le proprie novità: dal 20 al 23 marzo prossimi, nel quartiere fieristico del capoluogo emiliano sono attesi oltre 250mila operatori e più di 3mila aziende, in rappresentanza di oltre 10mila brand. Numeri importanti, che confermano la grande attrattività di questa manifestazione dal respiro internazionale, l'unica a offrire una visione complessiva sul beauty grazie alla presenza di tutti i comparti del settore in un'unica location.

«Cosmoprof è l'evento di riferimento per l'intera industria cosmetica, riconosciuto in tutto il mondo come un appuntamento altamente performante per facilitare il networking e la relazione tra domanda e offerta», sottolinea Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, parlando di vero e proprio «fiore all'occhiello del nostro Paese». La manifestazione è infatti riconosciuta come partner di business e di promozione internazionale dal ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Ice (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane): questa collaborazione facilita la partecipazione di delegazioni con i più importanti importatori, distributori e retailer da tutto il mondo. A supportare le attività di business di Cosmoprof Worldwide Bologna, inoltre, è anche Cosmetica Italia Associazione nazionale imprese cosmetiche, con iniziative volte a evidenziare l'eccellenza della cosmetica Made In Italy, facilitando la crescita dell'export.

A caratterizzare la 56esima edizione della fiera sarà innanzitutto un nuovo layout espositivo «più funzionale per gli operatori e in linea con la necessità di ampliare l'offerta espositiva con nuove merceologie che possano rappresentare al meglio l'evoluzione del mercato», come evidenziato da Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof. L'apertura coordinata di tutti i padiglioni lo stesso giorno, il 20 marzo, incrementerà inoltre l'interazione tra i vari canali e comparti coinvolti. I visitatori potranno spaziare dalle novità di Cosmopack, che ospita l'eccellenza della supply chain mondiale, a quelle di Cosmo Perfumery & Cosmetics, con stand dedicati al comparto cosmetics e toiletries, passando poi ai prodotti professionali di Cosmo Hair Nail & Beauty Salon. Così Cosmoprof continuerà a essere un appuntamento strategico per gli stakeholder del mondo, grazie alla propria capacità di offrire opportunità di business fondamentali per la crescita dell'industria, grazie anche ai servizi di Cosmoprof My Match, software di match-making riservato agli addetti ai lavori e utile a programmare gli incontri di business direttamente in fiera. Anche quest'anno Bologna tornerà dunque a ospitare un appuntamento al quale gli operatori del settore non possono mancare per restare al passo con le innovazioni di un settore che a livello globale continua a registrare numeri in crescita.

Nel 2024, secondo Euromonitor International, il valore del comparto si è attestato a oltre 568,2 miliardi di euro e le previsioni per il 2025 indicano un fatturato di oltre 612,8 miliardi, con una crescita media annua dal 2023 circa dell'8%. La classifica dei Paesi più performanti vede ancora in testa gli Stati Uniti, che nel 2025 si stima possano raggiungere un fatturato da 120,4 miliardi. La Cina che si conferma seconda a livello mondiale per fatturato si distingue invece per un notevole incremento delle produzioni locali, mentre il Middle East e l'Africa risultano le aree con le percentuali di crescita più alte.

Cosmoprof si inserisce perfettamente in questo contesto, come spiega Antonio Bruzzone, amministratore delegato di BolognaFiere: «Con il nostro network internazionale cerchiamo di seguire le indicazioni del mercato, sviluppando strategie idonee allo scenario globale. Da gennaio 2024 abbiamo infatti inaugurato un secondo evento negli Usa, a Miami, per supportare le aziende interessate a nuove opportunità in quello che è il mercato chiave per il business oggi.

Stiamo inoltre continuando ad investire in Cina, con la nostra manifestazione a Hong Kong, per presidiare una regione che è fucina di novità e innovazione». Dall'America all'Asia, passando per l'Africa e il Medio Oriente, la bellezza e le sue opportunità di business sono targate Cosmoprof.