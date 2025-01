"Bene la liberazione di Cecilia Sala, ora convochiamola in Comune"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Bellissima notizia quella della liberazione di Cecilia Sala. Ora il Presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi organizzi un incontro in Consiglio Comunale con Cecilia Sala per confermarle la vicinanza di tutta la città».

Con queste parole il consigliere comunale di FdI, Enrico Marcora ha salutato il rientro della giornalista. «Peccato che nei giorni passati, il sindaco Sala si andato a sciare a St. Moritz e non abbia incontrato i genitori di Cecilia per portargli la solidarietà e il conforto di tutta Milano in giorni così difficili come quelli trascorsi durante la prigionia della figlia».

Ieri il tam tam delle felicitazioni è apparso inarrestabile: «Sono molto contento che sia tornata in libertà questa ragazza che ha passato giorni terribili nel carcere iraniano che dimostra che ci sono delle differenze sostanziali tra le democrazie e i regimi autoritari - ha affermato il governatore lombardo Attilio Fontana - Credo che si debba riconoscere un grandissimo merito al nostro governo che ha operato in maniera perfetta, in modo silenzioso, senza fare proclami e senza rispondere alle provocazioni di chi lo accusava di non essere in grado di gestire la situazione. E invece in modo perfetto ha dato una risposta eccellente, consentendo la liberazione di Cecilia Sala. Il governo e la presidente Meloni hanno dimostrato in questa occasione di avere una credibilità internazionale». Anche il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, si è complimentato «con il governo Meloni e con tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi: la notizia della sua liberazione rende merito al grande lavoro svolto sui canali diplomatici e di intelligence e conferma il rinnovato protagonismo e l'autorevolezza del Governo italiano sulla scena politica internazionale». Romani ha poi aggiunto che «la liberazione di Cecilia Sala è un ulteriore tassello dei successi diplomatici del governo Meloni, che si aggiunge tra l'altro ai casi precedenti di Chico Forti, Alessia Piperno, Patrick Zaki, Ilaria Salis e della famiglia Langone». Letizia Moratti, europarlamentare di Forza Italia, ha scritto sul suo profilo X: «Una bellissima notizia. Il rientro di Cecilia Sala in Italia ci riempie di gioia.

Grazie al Governo per il suo impegno, al lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, grazie a tutte le persone che hanno permesso il rilascio di Cecilia e le consentiranno di riabbracciare i suoi familiari. Un abbraccio a lei e un pensiero per le 88 giornaliste attualmente in carcere nel mondo».