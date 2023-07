5 segnali che stai assumendo troppi zuccheri

Più dolci si mangiano, più dolci si desiderano: è un dato accertato che lo zucchero crei una dipendenza da cui è difficile disintossicarsi.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha recentemente raccomandato un drastico calo della nostra assunzione giornaliera di zucchero. L'OMS suggerisce una diminuzione giornaliera dello zucchero del 10% , o l'equivalente di circa 6 cucchiaini di zucchero al giorno.

Tuttavia, se si riduce la quantità di zucchero, si può facilmente perdere peso, sentirsi più in forma ma anche sembrare più giovani perché lo zucchero comporta un invecchiamento precoce della pelle.

Lo zucchero può diventare il nostro peggior nemico se consumato in modo eccessivo: molti studi hanno infatti dimostrato negli ultimi anni che quest'ultimo potrebbe creare dipendenza quanto la cocaina. Stiamo parlando di zuccheri a rapido assorbimento, diversi dagli zuccheri a lento assorbimento contenuti nei cereali, nel pane o nei legumi. Questi possono essere naturali (nella frutta, nel miele, ecc.) o trasformati (in dolci, bibite, pasticcini, ecc.). Se gli zuccheri naturali sono fondamentali per il corretto funzionamento del nostro organismo, quelli trasformati perdono ogni interesse nutrizionale.

Consumati in quantità eccessive, possono causare iperglicemia (oltre 1,1 G/L di sangue) che può, se persiste, causare gravi problemi di salute come obesità, diabete, deterioramento dei vasi sanguigni (malattie cardiovascolari), dei nervi, della retina e del sistema renale.

Ma quali sono i segnali che indicano che se ne sta consumando troppo? Vediamoli insieme

Sete intensa

Lo zucchero fa venire sete perché un valore troppo alto nel sangue porta a una maggiore attività renale. I reni produrranno più urina per eliminare lo zucchero in eccesso, è per questo motivo che uno dei sintomi del diabete è una sete inestinguibile.

Stanchezza inspiegabile

Quando si mangiano cibi zuccherini si sente un'onda di energia fisica e mentale, ma questo picco scende altrettanto rapidamente e a livelli inferiori a quelli desiderati. Questo perchè quando lo si consuma il pancreas secerne insulina in grandi quantità, in modo da assorbire lo zucchero in eccesso nel sangue e stabilizzare la glicemia. Questo picco di insulina scenderà quindi altrettanto rapidamente e causerà uno stato generale di affaticamento.

Gli scienziati hanno anche scoperto che lo zucchero blocca l'azione delle orexine, un ormone cerebrale responsabile della sensazione di eccitazione. A differenza delle proteine ​​che stimolano l'orexina.

Aumento di peso

Lo zucchero consumato in quantità normali non provoca aumento di peso. Fa ingrassare se consumato in eccesso, viene immagazzinato nelle cellule sotto forma di grasso e porta a un inevitabile aumento di peso. Una dieta nutriente ed equilibrata aiuta a prevenire un brusco calo dei livelli di zucchero nel sangue.

Mal di testa

Il consumo di zucchero provoca un picco nei livelli di zucchero nel sangue chiamato "picco di zucchero" nel sangue. Questo può, tra le altre cose, scatenare mal di testa. Arrestare o ridurre il consumo di zucchero può limitare l'insorgenza dell'emicrania.

Più carie

La saliva mantiene in equilibrio il PH della bocca, ma lo zucchero ha un impatto su questo equilibrio microbico. I batteri hanno quindi maggiori possibilità di prosperare e moltiplicarsi, portando alla carie. Se non ci si lava abbastanza i denti, questa placca si accumula sui denti e inizia ad erodere lo smalto dei denti. Lavarsi i denti dopo ogni pasto e mangiare cibi che aiutano a mantenerli sani.