Acido folico, aiuta davvero a far crescere i capelli?

L’acido folico non è solo molto consigliato durante la gravidanza perché considerato la “vitamina della vita”.

Ma è anche un vero e proprio alleato per la salute dei capelli. È in grado di stimolarne la loro crescita e rafforzarli soprattutto nei cambi stagionali e quando sono esposti a maggiori aggressioni come l’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti del sole, come durante la stagione estiva.

Che cos’è l’acido folico

L’acido folico fa parte delle vitamine del complesso B. È la famigerata vitamina B9 e appartiene alle vitamine idrosolubili. Svolge un ruolo importante per la circolazione sanguigna perché è di supporto ai globuli rossi nel mantenerli in salute contribuendo così a ridurre il rischio di malattie vascolari.

Riveste un ruolo importante nella sintesi cellulare delle proteine, del Dna e dell’emoglobina. È prezioso per contrastare le carenze di ferro perché aiuta ad assorbire al meglio questo minerale che se è carente provoca l’anemia. Fa bene anche al sistema nervoso perché stimola a pieno il buonumore e il relax. Potenzia anche i livelli di attenzione e concentrazione.

Perché fa bene ai capelli

Quando l’organismo risulta carente di acido folico i nostri capelli ne risentano tanto perché risultano visibilmente indeboliti. Tendono a diradarsi e ad apparire spenti. La perdita si fa più consistente e anche i capelli bianchi tendono a fare la comparsa precocemente e più intensamente.

L’assunzione quotidiana di acido folico permette di stimolare la produzione naturale di cheratina che è un’alleata per la crescita dei capelli. La cheratina infatti serve per generare nuove cellule che donano forza e vitalità alla chioma. Di conseguenza i capelli risulteranno più folti e lucenti.

Svolge anche un’azione anti- aging riducendo e rallentando la comparsa dei capelli bianchi. Soprattutto nel periodo della menopausa l’acido folico è un vero e proprio alleato per contrastare l’indebolimento dei capelli tipico di questa fase della vita delle donne dovuta al calo progressivo di estrogeni.

Come fare il pieno di acido folico

Questa vitamina non si trova nell’organismo. Risulta necessario integrarla tramite l’alimentazione o integratori specifici. La vitamina B9 è contenuta soprattutto in frutta e verdura. Per farne il pieno occorre mangiare kiwi, fragole e agrumi. La si trova nei legumi come nei ceci, lenticchie, fagioli e piselli e nelle verdure come broccoli, lattuga, spinaci, asparagi.

Ne sono una fonte preziosa anche le uova, il latte e la frutta secca in primis mandorle, noci, nocciole, pistacchi, anacardi che sono consigliati come

spuntino ideale per farne il pieno. Se si decide di integrarlo con degli specifici integratorie può essere assunta senza problemi prima o dopo dei pasti.