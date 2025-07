Allarme caldo: ecco le dieci regole del ministero della Salute

L'anticiclone Pluto ha chiuso l'Italia in una bolla di caldo torrido e afoso che non lascia respiro. In questi ultimi giorni la situazione è diventata ancor più intollerabile, tanto che, purtroppo, ci sono stati anche dei morti. Per cercare di sopportare questa fase davvero difficile, il ministero della Salute ha preparato un vademecum di dieci punti che può aiutare a scongiurare situazioni peggiori.

Il primo consiglio - uno dei più importanti - è quello di evitare di uscire di casa nelle ore di caldo più intenso, vale a dire dalle 11.00 del mattino alle 18.00 di sera. A dover rispettare questa regola dovrebbero essere soprattutto le persone anziane, i soggetti fragili e i bambini. L'esposizione diretta al sole dovrebbe essere evitata.

Altro punto importante è il corretto utilizzo dei vari dispositivi a nostra disposizione. Per prima cosa, le finestre andrebbero schermate dal sole con tende, veneziane o altro, così da bloccare la luce e far passare l'aria. Per quanto riguarda il condizionatore, questo deve essere utilizzato mantenendo una temperatura fra i 25 e i 27 gradi, circa 5 gradi di differenza con la temperatura esterna. Bene i ventilatori, ma mai indirizzati sul corpo. Quando la temperatura supera i 32 gradi, diventano purtroppo inefficaci.

In questo periodo dell'anno è fondamentale tenersi idratati. La raccomandazione è quella di bere almeno 1,5 litri al giorno, anche quando non si ha sete. Anche la frutta fresca può essere una valida alleata, mentre è meglio evitare l'alcol e la caffeina.

Il caldo si combatte anche a tavola. Per il periodo estivo viene consigliata un'alimentazione leggera, povera di grassi. Meglio cibi semplici ed essenziali. Qualcuno suggerisce di mangiare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Gli alimenti devono essere ricchi d'acqua, poco pesanti e scarsamente conditi.

In estate il cibo deve necessariamente essere conservato in frigorifero, così che non si verifichino delle contaminazioni. Occhio alle scadenze.

Come abiti sono preferibili le fibre naturali, come il lino e il cotone. Gli indumenti dovrebbero essere larghi, leggeri e di colore chiaro. Importante è l'uso degli occhiali da sole quando siamo per strada. Consigliata anche l'applicazione preventiva della crema solare.

Per i viaggi in auto vale la stessa regola degli spostamenti in estate. Sarebbe meglio evitare le ore più calde. Quindi meglio mettersi al volante alla mattina o alla sera, avendo cura di regolare l'aria condizionata a una differenza di 5 gradi rispetto all'esterno. Prima di partire, è bene essere sicuro di avere una bottiglia d'acqua. Mai lasciare soli i bambini all'interno dei veicoli.

Anche lo sport andrebbe svolto in determinati orari. Gli esperti suggeriscono il mattino presto, oppure la sera. Vanno rispettate delle pause, ed è importante idratarsi.

Il ministero raccomanda di fornire assistenza ai soggetti fragili, come anziani, lattanti, disabili e malati. In caso di bisogno, non bisogna esitare: è importante contattare subito il 118. L'aiuto deve essere fornito anche ai nostri animali domestici, che soffrono il caldo quanto noi.

L'acqua deve essere sempre lasciata a disposizione e, in caso di temperature particolarmente elevate, si può provvedere a bagnare gli animali, per aiutarli a stare più freschi. Meglio evitare le passeggiate nelle ore più calde: l'asfalto bollente può ustionare le zampe.